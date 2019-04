Steinhaus leitet Partie gegen Freiburg

Bibiana Steinhaus wird am Sonnabend (Anstoß: 15.30 Uhr) das Werder-Heimspiel gegen den SC Freiburg leiten. Für die Schiedsrichterin ist es in dieser Saison das zweite Spiel mit Bremer Beteiligung.

Auswärts bei RB Leipzig musste Werder unter ihrer Spielleitung eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen, bei ihrem zweiten Werder-Spiel in der Saison 2018/2019 wird Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus erstmals eine Partie im Weserstadion anpfeifen: Die Unparteiische wird am Sonnabend (15.30 Uhr) bei der Partie zwischen Werder und dem SC Freiburg an der Seitenlinie von Alexander Sather und Thomas Stein unterstützt. Norbert Grudzinsky fungiert als Vierter Offizieller, Benjamin Brand und Timo Gerach behalten als Video-Assistenten die kniffligsten Szenen im Auge.