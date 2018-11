Starkes Signal in einem knallharten Geschäft

Mit Ludwig Augustinsson hat Werder einen weiteren Baustein für die Zukunft gebunden und sich dadurch gleich in mehrfacher Hinsicht in eine gute Ausgangsposition gebracht, findet Reporter Malte Bürger.

Bei Werder gibt es in diesen Wochen derart viele gute Nachrichten, dass den Fans mitunter ganz schwindelig wird. Erst die zahlreichen Transfers, nun die Vertragsverlängerung von Ludwig Augustinsson. Eben jener Augustinsson, der nach einer guten Saison in Bremen auch noch eine starke WM gespielt hatte. Mit anderen Worten: Es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn ein finanzstarker Klub aus Europa ernsthaft Jagd auf den Schweden gemacht hätte. Augustinsson erneuerte trotzdem seine Unterschrift an der Weser – so wie es nach Andeutungen von Sportchef Frank Baumann wohl demnächst mit Jiri Pavlenka ein weiterer Leistungsträger tun soll.

Es ist ein starkes Signal, dass Werder in diesem knallharten Geschäft so etwas gelingt. Dass die besten Spieler nicht mehr nur gern kommen, um den Verein als schnelles Sprungbrett für höhere Aufgaben zu nutzen, sondern auch wieder in Bremen die Chance sehen, Größeres zu erreichen. Werder hat sich dieses neue Wir-Gefühl einiges kosten lassen. Damit dieses finanzintensive Gebilde hält, müssen gute Ergebnisse auf dem Platz her. Daran wird Werder gemessen werden.

Und doch gilt: Die Bremer machen nicht weniger als ihre Hausaufgaben. Und das tun sie formidabel. Werden die nachgebesserten Verträge nämlich erfüllt – denn darum gibt es diese hochdotierten Schriftstücke ja eigentlich -, dann hat Werder langfristig eine gehörige Portion Qualität im Kader, die dabei helfen sollte, nicht nur dauerhaft dem Abstiegskampf adieu zu sagen, sondern auch wieder nach oben zu schauen.

Sollte aber irgendwann doch ein finanzstarker Konkurrent anklopfen und Pavlenka oder Augustinsson abluchsen wollen, dann hat Werder jetzt dank der Vertragsverlängerungen eine deutlich bessere Ausgangsposition bei den Verhandlungen. Das wiederum erhöht die Chancen auf weitere große Einnahmen. Geld, das nicht nur beim wirtschaftlichen Gesunden des Vereins hilft, sondern zugleich Optionen für eigene Einkäufe bereithält. Werder hat also noch einen Delaney 2.0 oder gar 3.0 in der Hinterhand. Über den für viel Geld nach Dortmund abgewanderten Dänen spricht in Bremen übrigens kaum noch jemand. Die Phantasie der Fans ist dank der bis dato starken Arbeit des Vorstandes mit ganz anderen Dingen beschäftigt.