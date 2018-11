Starker Pavlenka hält den Sieg fest

Mit zwei Werder-Profis im Team hat die tschechische Nationalmannschaft ihr Testspiel gegen Polen mit 1:0 gewonnen. Besonders Torwart Jiri Pavlenka wusste dabei zu überzeugen.

Bei Werder musste Jiri Pavlenka zuletzt in drei Bundesliga-Spielen elfmal hinter sich greifen, in der tschechischen Nationalmannschaft konnte der Torwart nun wieder Selbstvertrauen sammeln. Beim 1:0-Sieg im Testspiel gegen Polen am Donnerstagabend spielte Pavlenka durch und hielt dank einer starken Leistung seinen Kasten sauber. Es war das achte Länderspiel für den 26-Jährigen. Bereits seinen 51. Einsatz im tschechischen Nationalteam absolvierte Pavlenkas Werder-Kollege Theodor Gebre Selassie. Der Rechtsverteidiger wurde in der 66. Minute für Jakub Jankto (Sampdoria Genua) eingewechselt.

Am kommenden Montag treffen die Tschechen nun im Prestigeduell auf die Slowakei (20.45 Uhr). Gegen den Nachbarn geht es am sechsten und somit letzten Spieltag der Nations League um wichtige Zähler in der Gruppe 1 der B-Liga. In der Tabelle sind die Tschechen aktuell Zweiter hinter der Ukraine, bei einer Niederlage droht Pavlenka und Gebre Selassie allerdings der Abstieg.

Sechs Tore und gute Unterhaltung bot bereits am Donnerstagnachmittag das U20-Länderspiel zwischen Italien und Deutschland. Die Partie endete 3:3. Werder-Stürmer Johannes Eggestein stand in der Startelf und wurde in der 76. Minute gegen Ridle Baku (FSV Mainz) ausgewechselt. Der 20-jährige Bremer, der zuvor in vier U20-Länderspielen zwei Treffer erzielt hatte, konnte sich bei der Partie im italienischen Sassuolo nicht in die Torschützenliste eintragen.

Ahmet Gürleyen (Mainz), Yari Otto (Eintracht Braunschweig) und Lennart Czyborra (Heracles Almelo) waren für das deutsche Team erfolgreich. Am kommenden Montag tritt die U20-Auswahl von Trainer Meikel Schönweitz nun in Colchester gegen England an (20 Uhr).