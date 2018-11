Stark, stärker, Pavlenka

Die Leistungen Jiri Pavlenkas sorgen immer wieder für Erstaunen. Beim Sieg gegen Frankfurt zeigte er erneut, was für Fähigkeiten der tschechische Torhüter hat.

Torhüter werden sehr schnell zum Depp: Einmal daneben gegriffen, dummes Tor kassiert - und fertig ist die Geschichte vom Torwart-Trottel. Frankfurts Lukas Hradecky wird sich einiges an Spott anhören müssen, weil er einen Ball durch seine Hände flutschen ließ, der das Spiel zugunsten Werders entschied.

Es geht auch anders, das war ebenfalls im Weserstadion zu beobachten. Dass die Bremer am Ende als Sieger vom Platz gehen konnten, hatten sie nicht nur den Toren zu verdanken. Jiri Pavlenka hatte mit seinen blitzgescheiten Reaktionen so manches Frankfurter Tor verhindert. In der 37. Minute zunächst gegen Boateng, und dann vereitelte er auch noch den Nachschuss von Wolf. "Das war schon unglaublich, wie er den gehalten hat", staunte Maximilian Eggestein nach dem Spiel. Kurz darauf blieb Pavlenka Sieger im Duell gegen Jovic, der in der 56. Minute alleine vor ihm auftauchte. Ebenfalls eine mit besonderem Charakter, es wäre die Frankfurter Führung gewesen.

Es war, ganz nebenbei, nicht das erste Mal, dass Pavlenka herausragenden Anteil am Erfolg Werders hatte. "Ich kann mich nur an einen Fehler im Verlaufe der Saison erinnern", sagte Maximilian Eggestein und erinnerte an Pavlenkas Missgeschick in Gelsenkirchen. Der blieb schließlich ohne Folgen, weil Zlatko Junuzovic kurz vor Schluss den 2:1-Siegtreffer erzielte.

Dankeschön vom Trainer

Gegen Frankfurt blieb Pavlenka wie so oft fehlerfrei. "Jiri hatte wieder mal einen starken Tag", lobt Thomas Delaney. 33 Gegentore hat Werder bisher geschluckt, nur fünf Mannschaften haben eine bessere Bilanz. Das ist natürlich nicht nur, aber eben auch einem konstant guten Pavlenka zu verdanken.

Dafür gab es auch ein Dankeschön vom Trainer. "Es war wieder eine super Leistung. Nicht nur auf der Linie, sondern auch in der Spieleröffnung. Er hat uns den Sieg mit gerettet", sagte Florian Kohfeldt. Er ist fasziniert von der Konstanz Pavlenkas: "Seit ich hier Trainer bin, macht er so etwas ständig." Kohfeldts Augenzwinkern muss sich dazu jeder selbst vorstellen.

Allerdings, betont Kohfeldt, sei diese Konstanz das Ergebnis von Fleiß und Zielstrebigkeit: "Ich weiß, wie hart er mit Christian Vander arbeitet, er will sich immer weiterentwickeln." Diese Entwicklung geht seit Saisonbeginn erstaunlich rasant. Und sie dürfte noch nicht am Ende sein.

Wenn man Pavlas halten kann, wäre das schon absolut top. Maschine. #werder — Thorben (@Fluegel_flitzer) April 1, 2018

Pavlenka might actually be the best goalkeeper in Europe right now. #Werder — Brycen Dwayne Janzen (@JanzenBrycen) April 1, 2018