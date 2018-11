Stammzellenspende statt Torejagd

Mit etwas Glück wird Thy zum Lebensretter. Und um nicht weniger geht es. Der 26-Jährige wird Stammzellen spenden, profitieren soll davon ein Leukämie-Patient, der auf die Unterstützung dringend angewiesen ist. Da Eile geboten ist, tritt der Spielplan der niederländischen Eredivisie in den Hintergrund. Am kommenden Sonnabend müsste Thy mit seinem Klub nämlich eigentlich beim PSV Eindhoven antreten, nun müssen seine Teamkollegen die knifflige Aufgabe allein bewältigen. Wie der Verein mitteilte, wird der Angreifer definitiv fehlen, um spenden zu können.

Lennart Thy kan een leven redden. Onze spits zal deze week ontbreken op de trainingen en ook zaterdag niet meespelen in het treffen met PSV. De reden is bijzonder! Lees hier alle info over deze uitzonderlijke situatie: https://t.co/V9SKr3SlM5 pic.twitter.com/4FExGsU6gu