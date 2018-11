Stammplatzgarantie für den Unglücklichen

Milos Veljkovic hatte im Spiel gegen Stuttgart einen rabenschwarzen Tag erwischt. Die Mitspieler machten dem Verteidiger jedoch keine Vorwürfe, und Trainer Florian Kohfeldt stärkte Veljkovic den Rücken.

Milos Veljkovic hätte es machen können wie Kapitän Max Kruse und dessen Kumpel Martin Harnik. Er hätte genau wie sie wortlos an den wartenden Journalisten vorbeiziehen können, so wie Anastasios Donis ihm, Milos Veljkovic, im Spiel zuvor beim ersten Stuttgarter Tor unaufhaltsam davongelaufen war. Aber Milos Veljkovic blieb stehen, als die Reporter ihn darum baten, er lief den unangenehmen Fragen nicht davon, er stellte sich.

Hinter Milos Veljkovic lag das vielleicht schlimmste Spiel seiner noch jungen Profikarriere. Dabei war es nicht einmal ein 90-Minuten-Spiel gewesen, sondern nur ein vergleichsweise kurzer Arbeitstag, 36 Minuten kurz, um genau zu sein. In dieser Zeit hatte sich Werders Innenverteidiger zwei Gelbe Karten abgeholt, das machte Gelb-Rot, und beim Gegentor zum 0:1 hatte er schlecht ausgesehen. „Es tut mir leid für die Mannschaft“, sagte Veljkovic zerknirscht, „ich werde sicher ein, zwei Tage darüber nachdenken müssen.“ Nachdenken darüber, wie das alles passieren konnte.

Erste Erklärungen hatte der 23-Jährige, der am vergangenen Mittwoch seinen Geburtstag gefeiert und bisher eine so gute Saison gespielt hat, schnell gefunden. Zur ersten Gelben Karte etwa. „Er hat zuerst mich fast zu Fall gebracht, dann habe ich den Ball verloren, es war eher ein Foul an mir, aber man kann es auch anders sehen.“ Nämlich so wie Schiedsrichter Tobias Welz, der Veljkovic für dessen erstes Zupacken gegen Daniel Didavi verwarnte.

Rückhalt von den Kollegen

Deutlich klarer lagen die Dinge bei der zweiten Gelben Karte. „Das war meine Schuld, das darf mir nicht passieren“, sagte Veljkovic, der Didavi, der wieder schneller war als er, mit einem Schultergriff zu Fall gebracht hatte. Werder musste fortan zu zehnt spielen, und das Spiel wurde ein völlig anderes. Neue Grundordnung, neue Aufgaben, auch wenn Werder ebenbürtig blieb und phasenweise sogar besser war, „ist die Unterzahl wohl der Hauptgrund für die Niederlage“, wie Veljkovic eingestand.

Von den Kollegen gab es trotzdem keine Vorhaltungen. Nuri Sahin sagte: „Es ist nicht meine Art, zu sagen, dass wir wegen Milos verloren haben.“ Davy Klaassen sagte: „Das kann passieren. Am Dienstag hat er gegen Hertha noch ein Tor gemacht, jetzt geht es in die andere Richtung.“ Und der Trainer? „Ich breche jetzt nicht den Stab über Milos“, sagte Florian Kohfeldt. Auffällig war trotzdem, wie schwerfällig Veljkovic von Beginn an aufgetreten war. Ob es an der Position lag? Als zweiter Innenverteidiger in der Viererkette hatte Veljkovic zuvor richtig gute Spiele gemacht, in Stuttgart war er der rechte Mann in einer Dreierkette. Für ihn, sagt Vejkovic, sei das kein Problem gewesen, „das haben wir ja schon häufiger gespielt“. Auch Mittelfeldmann Nuri Sahin, der später als Innenverteidiger aushelfen musste, sagte: „Es ist doch schön, wenn man viele Systeme und viele Varianten spielen kann. Ich fand, dass wir bis zum 1:2 immer die Kontrolle hatten.“

Stammplatz nicht in Gefahr

Veljkovic wird nun im nächsten Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Freitag (20.30 Uhr) seine Sperre absitzen müssen. Als Alternativen stehen in der Innenverteidigung der erfahrene Sebastian Langkamp und der junge Marco Friedl bereit. Aus Aufstellungsfragen macht Kohfeldt gern so lange wie möglich ein Geheimnis. Er will die Spannung im eigenen Team hoch und die Ungewissheit beim Gegner möglichst groß halten. Deshalb wird er vermutlich auch nicht zu früh verraten, wer gegen Wolfsburg erster Veljkovic-Vertreter sein wird.

Was Kohfeldt dagegen sehr wohl bereits bekannt gab: „Ich sage schon jetzt, dass Milos nach seiner Sperre im nächsten Spiel wieder spielt.“ Diese Partie findet aufgrund der anstehenden Länderspiele erst am 20. Oktober auf Schalke statt. Bis dahin ist also noch reichlich Zeit. Dann sollte Milos Veljkovic das Stuttgart-Spiel abgehakt haben.

