Stammplatz für einen neuen Vertrag?

In Freiburg stand Johannes Eggestein erstmals in der Startelf. Damit steigen seine Chancen auf einen neuen Vertrag bei Werder, denn für eine Vertragsverlängerung muss er Stammspieler sein.

Als einen Meilenstein wollte Johannes Eggestein sein Debüt in der Startelf nicht verstanden wissen. Für ihn ist es „der nächste Schritt einer Entwicklung“. Nicht mehr nur Ergänzungsspieler, diesen Status dürfte er langsam hinter sich gelassen haben. Dass Eggestein in Freiburg erstmals in der Bundesliga beim Anpfiff auf dem Platz stand, habe sich abgezeichnet, sagte Frank Baumann. “Jojo hat sich die letzten Monate immer wieder angeboten, er hat Leistung gezeigt. Und sich damit den Einsatz verdient”, betonte der Sportchef. Eggestein hatte bei seinen Kurzeinsätzen Argumente für sich gesammelt. Gegen Wolfsburg erzielte er den Treffer zum 2:0-Endstand. In Mainz bereitete der Offensivspieler das 1:2 durch Claudio Pizarro vor. Aber auch im Training stimme die Leistung bei Eggestein, wie Kapitän Max Kruse feststellte.

Von seinem Einsatz gegen Freiburg erfahren hatte Eggestein erst am Spieltag selbst, kurz vor der Besprechung nahm ihn der Trainer beiseite. Angespannt oder nervös wirkte der 20-Jährige nicht, die Leistung im Spiel war ordentlich. "Jojo hat gezeigt, dass er auf dem Niveau Akzente setzen kann. Er hat seine Aufgabe gut erfüllt, ist zu Torabschlüssen gekommen - ich bin sehr zufrieden”, sagte Trainer Florian Kohfeldt. Als Eggestein nach 77 Minuten für Pizarro den Platz verließ, war er das auch selbst: "Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Es war ein sehr anstrengendes Spiel, ich war auf der Position des Achters sehr gefordert. Wir haben ein-, zweimal das System umgestellt. Ich glaube, ich konnte auch nach vorne den einen oder anderen Akzent setzen."

Bleibt die Frage, ob Johannes Eggestein auch kommende Saison Akzente bei Werder setzt. Sein Vertrag läuft aus, es gibt zarte Gespräche über eine Verlängerung. Ein Problem ist die Frage des Gehalts. Mit aktuell knapp einer Million Euro pro Jahr verdient Eggestein fürstlich - für einen Ergänzungsspieler etwas zu fürstlich. Dass sich sein Verdienst im neuen Kontrakt verringert, wird wohl schwierig zu verhandeln sein. Eine Chance auf einen Vertrag hängt wahrscheinlich vom Status ab, den sich Eggestein in den kommenden Monaten erspielt. Je häufiger er in der Startelf steht, desto größer sind seine Chancen auf einen neuen Vertrag bei Werder. Baumann wagte dabei eine Prognose: „Das Spiel in Freiburg wird mit Sicherheit nicht sein letzter Startelf-Einsatz gewesen sein.“

