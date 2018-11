Stammplatz auf der Tribüne

Nach nur einem Jahr wird Felix Wiedwald Leeds United vermutlich schon wieder verlassen. Der Ex-Bremer sitzt nur noch auf der Tribüne. Interesse an ihm gibt es, auch Bremen könnte eine Rolle spielen.

Am vergangenen Sonnabend hat Leeds United mal wieder gewonnen. 2:1 gegen den FC Barnsley. Es war der zweite Sieg in diesem Jahr, und dieses Jahr ist schon ziemlich alt. Leeds United, das bis auf Platz zwölf in der zweiten englischen Liga abgerutscht ist, hat seine ­Negativserie ohne die Hilfe von Felix Wiedwald beendet. Wiedwald, bis zum ver­gangenen Sommer die Nummer eins bei ­Werder, hat nicht einmal mehr im Kader ­gestanden. Zum sechsten Mal in Folge schon. Kein Wunder also, dass der Torwart zu MEIN WERDER sagt: „Natürlich ist die Situation, so wie sie sich entwickelt hat und jetzt darstellt, nicht zufriedenstellend für mich.“

Wiedwald, 28, steht noch bis zum Sommer 2020 bei Leeds United unter Vertrag. Dass er diesen Vertrag tatsächlich erfüllen wird, ist unwahrscheinlich. Wiedwald selbst sagt: „Ich mache mir Gedanken darüber, was im Sommer passiert.“ Anfragen gibt es nach Informationen von MEIN WERDER schon jetzt, loses Interesse aus den USA und eine konkretere Anfrage aus Spanien.

Bewegte Monate

Die Lage bei Leeds ist verzwickt. Dabei klang im vergangenen Sommer alles so gut und schlüssig. Leeds United, ein Traditionsverein aus dem Norden Englands, dreimal Meister und in den 70er-Jahren mehrmals Europapokal-Finalist, war im Mai 2017 von einem italienischen Geschäftsmann gekauft worden. Die Ziele waren groß: Leeds sollte zurück in die erste Liga. Es kam ein neuer Sportdirektor: Victor Orta, der sich beim FC Sevilla einen Namen gemacht hatte und anschließend bei Zenit St. Petersburg und dem FC Middlesborough arbeitete. Es kam ein neuer Trainer: Thomas Christiansen, einst Profi beim VfL Bochum und Hannover 96. Und es kam ein neuer Torwart: Felix Wiedwald.

Für Wiedwald musste der ehemalige Nationaltorwart Robert Green seinen Platz räumen. Anfangs war das kein Problem. Leeds siegte, Wiedwald hielt gut. Auf 30 Saisoneinsätze kommt Wiedwald, 14-mal blieb er dabei ohne Gegentor. Kurz nach Weihnachten änderten sich die Dinge dann dramatisch. Leeds stellte das Gewinnen ein, und irgendwann musste Trainer Christiansen gehen. Bis dahin hatte sich Wiedwald einen groben Patzer geleistet. Das Gegentor beim 3:1-Sieg gegen die Queens Park Rangers sorgte landesweit und in den Sozialen Medien für Aufregung. Und als Wiedwald Monate später, da schon unter dem Christiansen-Nachfolger, auch beim 2:2 gegen Bristol City schlecht aussah, setzte es Hohn und Spott von den Fans, von denen ein Teil offenbar immer noch Ex-Keeper Robert Green nachtrauert. Der neue Trainer Paul Heckingbottom reagierte, setzte Wiedwald erst für drei Spiele auf die Bank und danach ganz auf die Tribüne.

Vander schätzt Wiedwald

Besser geworden ist für Leeds seitdem gar nichts. Die Saison kann der ambitioniert gestartete Klub längst abschreiben. Im Tor steht seit ein paar Wochen der 21-jährige Bailey Peacock-Farrell, den die United-Verantwortlichen zu Saisonbeginn noch an einen Sechstligisten verliehen hatten. Das kann man auch als Signal an Wiedwald deuten: Zumindest der aktuelle Trainer glaubt mehr an Talent Peacock-Farrell als an den gestandenen Profi Wiedwald.

Im Sommer wird in Leeds aller Voraussicht nach einiges passieren. Wiedwald wird die Entwicklung abwarten, und sein Berater wird gleichzeitig weiterhin den Markt sondieren. Und vielleicht führt eine Spur ja sogar zurück nach Bremen. Bei Werder ist für die kommende Saison eine Planstelle noch zu besetzen. Die Sympathien vieler Werder-Fans wären Felix Wiedwald gewiss, und auch bei Cheftrainer Florian Kohfeldt und Torwarttrainer Christian Vander genießt Wiedwald eine hohe Wertschätzung. Klar wäre allerdings auch: In der nächsten Saison bliebe nur der Platz als Nummer zwei. Jiri Pavlenka ist bei Werder die unumstrittene Stammkraft.