Stadion-Umbenennung offiziell

Die Tinte ist trocken: Die „Wohninvest Holding GmbH“ sichert sich für die nächsten zehn Jahre die Namensrechte am Weserstadion. Kostenpunkt: Drei Millionen Euro jährlich.

Allen Fan-Protesten zum Trotz: Zur kommenden Spielzeit trägt der SV Werder Bremen seine Heimspiele im „Wohninvest Weserstadion“ aus. Das bestätigte der Verein am Donnerstag nun auch offiziell. Der „Wohninvest Holding GmbH“ aus Fellbach bei Stuttgart, die bislang vor allem in Süddeutschland mit Gewerbeimmobilien handelte, treten die Bremer für die nächsten zehn Jahre die Namensrechte am eigenen Stadion ab. Ein Privileg, das sich der Konzern drei Millionen Euro im Jahr kosten lässt.

Das Geld kann die Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS), an die die insgesamt 30 Millionen Euro fließen, gut gebrauchen: Die Gesellschaft, Inhaber des Stadions und zu je 50 Prozent in Besitz Werder Bremens und der Stadt Bremen, soll sich zuletzt am Rande der Insolvenz bewegt haben. Die BWS muss noch bis ins Jahr 2051 Kredite aus den Stadionumbauten der Jahre 2002 und 2008 in Höhe von 70 Millionen Euro bedienen. Im Vorjahr beglich Werder den Fehlbetrag, von 2008 bis 2018 hatte sich das Oldenburger Versorgungsunternehmen EWE für ebenfalls drei Millionen Euro als Teil eines Sponsoring-Pakets auch die Namensrechte gesichert, von der Möglichkeit einer Umbenennung des Weserstadions aber nie Gebrauch gemacht.

Werder froh über Kompromisslösung

In einer Stellungnahme zum Wohninvest-Deal betonte der Verein vor allem, dass der alte Name als auch nach Teil des neuen erhalten bleibt. „Es war uns wichtig, einen Partner zu finden, der sich neben den eigenen Interessen auch mit dem Namen Weserstadion identifiziert“, erklärte Klaus Filbry, Werders Vorsitzender der Geschäftsführung. „Die Kooperation verschafft uns den finanziellen Spielraum, um unsere einzigartige Heimstätte und nicht zuletzt auch unseren Verein für den Wettbewerb mit den besten Klubs Deutschlands weiterzuentwickeln.“

Harald Panzer, Geschäftsführer von Wohninvest, äußerte sich ähnlich: „Wir erwarten uns selbstverständlich eine Markenpräsenz in ganz Deutschland“, räumte der Vertreter des Immobilienkonzerns ein. „Wir freuen uns aber auch, dass wir sicherstellen können, dass der Name Weserstadion erhalten bleibt.“ Wohninvest besitzt seit einem Jahr eine Loge im Stadion. Seitdem habe man die Verantwortlich des SV Werder als „seriöse und kompetente Gesprächspartner kennengelernt“. Es gäbe das gemeinsame Ziel, „die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen“, um den Verein weiter nach vorne zu bringen.