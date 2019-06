Stadion nach Osako benannt

Besondere Auszeichnung für Yuya Osako: In seiner japanischen Heimat ist ein Stadion nach dem Werder-Angreifer benannt worden, wie der 29-Jährige via Instagram stolz mitteilte.

In seiner Heimat Japan ist Yuya Osako eine richtig große Nummer. WM-Held, Fußballer des Jahres 2018, Idol für die Jugend. In der Präfektur Kagoshima wurde dem 29-Jährigen nun eine ganz besondere Ehre zu teil. Während der Preisverleihung der „Citizens 'Honor Awards“ wurde die Spielfläche von Minami Satsuma City auf den Namen Yuya-Osako-Stadion getauft.

Der Bremer Offensivmann freute sich verständlicherweise über die Auszeichnung und postete bei Instagram ein Bild von sich und mehreren Nachwuchstalenten, die in dem Stadion an einem nationalen Jugendturnier teilnehmen. Ursprünglich hätte Osako bei der japanischen Nationalmannschaft weilen sollen, doch Werder verbot neuerliche Länderspieleinsätze. So müssen die Asiaten als Gastteam bei der laufenden Copa America ohne Osako auskommen.