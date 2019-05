St. Pauli gibt Angebot für Zander ab

Luca Zanders Leihvertrag läuft in diesem Sommer aus, er dürfte aber beim FC St. Pauli bleiben. Sportchef Andreas Rettig hat bestätigt, dass der Zweitligist den Rechtsverteidiger von Werder verpflichten will.

Luca Zander fällt zwar bereits seit sechs Wochen wegen eines Schulterbruchs aus, doch der FC St. Pauli plant trotzdem weiter mit dem Rechtsverteidiger. Sportchef Andreas Rettig erklärte am Montag in einer Presserunde: „Wir haben bei Werder ein konkretes Angebot abgegeben. Wir arbeiten gerne mit Luca zusammen und würden ihn gerne endgültig transferieren.“

Zander war für zwei Jahre von Werder an den FC St. Pauli ausgeliehen. Der Leihkontrakt läuft in diesem Sommer aus, in Bremen steht Zander noch bis 2020 unter Vertrag. Da sich Rettig nun so weit aus dem Fenster gelehnt hat, ist der Verbleib des 23-Jährigen beim Zweitligisten aber fast sicher. „Wir haben mit Werder gute und erfolgversprechende Gespräche geführt und sind gerade mit Luca in Gesprächen über seinen Vertrag“, sagte Rettig weiter. Eine Vollzugsmeldung dürfte es also in Kürze geben.

Zander hat für St. Pauli in den zwei Jahren seiner Ausleihe 30 Zweitliga-Partien absolvieren und bereitete dabei drei Treffer vor. Für Werder war der gebürtige Weyher zweimal in der Bundesliga zum Einsatz gekommen.