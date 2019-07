Sportchef Baumann schließt Not-Transfers aus

Es sieht nicht gut aus in Werders Innenverteidigung. Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp fallen länger aus. Marco Friedl hat Urlaub. Sportchef Frank Baumann reagiert dennoch zurückhaltend.

Am frühen Abend machte Frank Baumann das, was er besonders gut kann: Er beruhigte die Lage. „Wir werden nicht ins Jammern verfallen, es ist ja nicht außergewöhnlich, dass Spieler mal ausfallen“, betonte Werders Sportchef. Die Meldungen, die sich zuvor in Windeseile durchs Internet verbreitet hatten, gaben Anlass zur Sorge: Werder ist erst seit ein paar Tagen im Trainingsbetrieb, schon fallen zwei Innenverteidiger aus. Sebastian Langkamp zog sich einen Faserriss in der Wade zu. Das Trainingslager im Zillertal (4. bis 14. Juli) verpasst der 31-Jährige. Noch schlimmer traf es Milos Veljkovic: Der 23-jährige Serbe laboriert an einem Zehenbruch, den er sich Anfang Juni bei der Nationalmannschaft zuzog. „Die konservative Behandlung hat leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt, sodass er am Montag in Frankfurt operiert werden musste. Er wird für die Vorbereitung ausfallen“, erklärte Baumann, der später präzisierte: Der Anstoß für die konservative Behandlung sei von den Ärzten des serbischen Verbandes gekommen.

Angst vor erneutem Bruch

Zuletzt seien nicht nur die andauernden Schmerzen am Fuß ein Problem für Veljkovic gewesen. Den Spieler und seinen Klub plagte vor allem auch die Angst vor einem erneuten Bruch während der Saison. Baumann: „Diese Gefahr war zu groß. Deshalb war es besser, jetzt zu operieren, als wenn man vielleicht im September oder Oktober sechs bis sieben Wochen auf den Spieler verzichten muss.“

Doch Werder hat nun ein Problem: Dem ambitionierten Trainer Florian Kohfeldt steht in Routinier Niklas Moisander nur noch ein Innenverteidiger zur Verfügung. Der zweite, der junge Marco Friedl, stößt erst am 8. Juli nach seinem Urlaub zum Team. Nachverpflichtungen für diese Position schloss Baumann trotz der Verletzungen von Langkamp und Veljkovic am Dienstag aus: „Wir müssen die Situation annehmen und hoffen, dass beide so schnell wie möglich wieder zum Team stoßen. Wenn wir über einen Ausfall von sechs Monaten sprechen würden, dann müsste man es wahrscheinlich anders bewerten. Jetzt sehe ich nicht zwangsläufig einen Grund, auf der Position noch reagieren zu müssen. Zudem haben wir eine gewisse Flexibilität bei anderen Spielern wie Theo Gebre Selassie, die diese Position auch spielen können.“

U23-Spieler sollen helfen

Kurzfristig sollen sich im Zillertal Kandidaten aus der U 23 präsentieren, in deren Kader aktuell vier Innenverteidiger stehen. Gute Chancen auf die Reise ins Trainingslager dürften Julian Rieckmann und Malte Karbstein haben, die bereits des Öfteren bei den Profis mittrainierten. Weitere Alternativen sind die U 23-Neuverpflichtungen Niklas Wiemann (Schalke) und Dominik Becker (1. FC Köln).

Immerhin: Abwehrchef Moisander trainierte am Dienstag wieder mit der Mannschaft, nachdem er in den Einheiten zuvor geschont worden war. Der Zeitpunkt der Bremer Innenverteidiger-Not tut auch Baumann weh, der als Ex-Profi nur zu gut weiß, „dass eine Saisonvorbereitung für jeden Spieler wichtig ist. Aber auch, weil die Mannschaft in dieser Zeit gewisse Dinge einstudieren will und wir dabei eine möglichst hohe Trainingsqualität haben wollen.“ Jetzt heißt es: improvisieren und hoffen. Langkamp soll eventuell im zweiten Trainingslager in Grassau (26. Juli bis 2. August) dabei sein, Veljkovic wird wohl erst nach Saisonstart wieder trainieren können. Dann muss Werder ihn zunächst einmal fit bekommen. Dass man ihn diesen Sommer verkauft bekommt, diese vage Hoffnung dürfte sich nun auch erledigt haben.