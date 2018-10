Spitzenspiel auf den zweiten Blick

Die Konstellation ist speziell: Werder gastiert am Sonnabend als Tabellenvierter beim Vizemeister Schalke, der aktuell nur 15. ist. Florian Kohfeldt sieht die Königsblauen trotzdem in der Favoritenrolle.

Niederlagen auf Schalke können großartig sein. Davy Klaassen hat es vor anderthalb Jahren mit Ajax Amsterdam in der Europa League erlebt. Im Hinspiel hatte er seine Mannschaft mit einem Doppelpack zu einem 2:0-Erfolg geschossen. Im Rückspiel ging es nach einem 0:2 nach 90 Minuten in die Verlängerung, kurz zuvor hatte Ajax-Verteidiger Joel Veltman die Gelb-Rote Karte gesehen. Als Daniel Caligiuri in der 101. Minute das dritte Tor für Schalke erzielte, wäre Klaassen mit Ajax ausgeschieden gewesen. Doch Treffer von Nick Viergever und Amin Younes zum 1:3 und 2:3 sorgten für den Halbfinal-Einzug.

„Mit zehn Mann in der Verlängerung noch zweimal zu treffen, war Wahnsinn“, sagte Klaassen also am Donnerstag vor seinem Wiedersehen mit dem FC Schalke 04 und der Veltins-Arena über die umjubelte Niederlage von damals. Für den teuersten Werder-Spieler der Vereinsgeschichte steht am Sonnabend (Anpfiff: 18.30 Uhr) das erste Duell in dieser Saison mit einem Champions-League-Vertreter an. Überhaupt ist Werder noch auf kein Team getroffen, das vergangene Saison unter den ersten Sechs gelandet war. Bayer Leverkusen kommt nächste Woche, im Dezember geht es dann gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, 1899 Hoffenheim und RB Leipzig.

„Wir hatten schon ein, zwei Gegner, die ich auch nicht zur Laufkundschaft zählen würde: Hertha oder Wolfsburg, wir haben in Augsburg gespielt, Frankfurt ist wieder oben dran“, sagte Florian Kohfeldt. Allerdings weiß Werders Trainer, dass Schalke der erste Gegner ist, der sich allein aufgrund der Größe des Klubs und der Namen in der Mannschaft, überlegen fühlen darf. „Wir sind der FC Schalke 04 und haben ein Heimspiel“, verkündete Trainer Domenico Tedesco lapidar, obwohl seine Mannschaft als 15. den Vierten empfängt. Dementsprechend wollte sich Kohfeldt gar nicht so sehr aufdrängen: „Wenn man sich die Kader anguckt, ist Schalke 04 der klare Favorit. Da muss man gar nicht drum herumreden.“

Es wird ein Spitzenspiel auf den zweiten Blick. Schalke hat mit zwei Siegen in Folge noch lange nicht den Malus der fünf Niederlagen zum Start wettgemacht, Werder sich trotz der 14 Punkte aus sieben Spielen noch lange nicht in der Spitzengruppe etabliert. „Ich bin mir sicher, dass wir das wiederholen können“, sagte Kohfeldt. „Ob es dauerhaft dafür reicht, so viele Punkte wie bislang zu holen, steht auf einem anderen Blatt.“ Man dürfe auch nicht vergessen, dass es das eine oder andere Spiel gab, in dem es in die andere Richtung hätte gehen können.

Saisonstart als „gute Basis“

Ähnlich könnten sich die Schalker äußern, nur eben mit einer anderen Ausgangsposition. „Expected Goals“, also zu erwartende Tore, weisen jedem Abschluss eine Wahrscheinlichkeit zu, mit der er reingeht. Werder und Schalke haben fast gleich viel zugelassen im bisherigen Saisonverlauf, Werder hat etwas mehr Gefahr produziert – dabei aber 13-mal getroffen im Vergleich zu lediglich fünf Schalker Toren. Werte wie diese erinnern daran, wie sehr nach sieben Spieltagen noch alles in Bewegung ist in der Bundesliga.

Auch aus diesem Grund erweckt Kohfeldt nicht den Eindruck, als mache er seine Bewertungen von Zahlen abhängig. „Für mich ändert sich die Herangehensweise an Bundesligaspiele nicht. Wir sind so an sie herangegangen, als wir 16. waren, und gehen jetzt so an sie heran, wenn wir Vierter sind“, sagte er mit einer kurzen Pause und drehte sich zum Monitor mit der Tabelle um, als müsse er sich selbst noch einmal vergewissern.

Eine „gute Basis“ nennt Kohfeldt das, was die Saison bislang gebracht hat. Ob Werder in den kommenden Wochen den Erwartungen an ein Spitzenteam gerecht werden kann, dürfte für ihn nicht so sehr von Ergebnissen abhängen oder von den Gegnern, gegen die sie eingefahren werden. „Wo wir jetzt stehen, ist für den Moment sensationell und weit über unseren Erwartungen. Unser Anspruch ist, unsere Leistung konstant weiterzubringen“, sagte Kohfeldt.

Kohfeldt sieht Fortschritte

Wie der 36-Jährige die Elemente beschreibt, die das Spiel seiner Mannschaft ausmachen, klingt zumindest nach dem Fundament für nachhaltigen Spitzenteam-Fußball. „Wir haben eine klare Idee, wie wir schnell umschalten wollen, wie wir gegen einen gut geordneten Gegner spielen wollen. Und ich finde auch, dass wir im Spiel gegen den Ball einen Schritt gemacht haben in den vergangenen Wochen“, sagte Kohfeldt. Letzteres sei für ihn fast am wichtigsten gewesen.

In den 2000er-Jahren war Schalke gegen Werder ein ständiges Spitzenspiel. Nur die Bayern holten in diesem Jahrzehnt mehr Punkte. Seit 2010 ist Schalke leicht abgerutscht auf den vierten Platz der Dekaden-Tabelle, Werder dagegen hat so wenige Punkte gesammelt wie keines der neun Teams, das in dieser Zeit durchgehend erstklassig war. Trotzdem ist es keine Nachricht mehr, wenn Kohfeldt ankündigt: „Wir wollen ein gutes Spiel machen und gewinnen.“ Man darf jetzt schon davon ausgehen, dass er sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 Anfang November und vor der Partie bei Borussia Dortmund Mitte Dezember nicht anders äußern wird – ganz egal, was das Duell auf Schalke am Sonnabend bringt.

