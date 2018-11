Spielabbruch beim Test in Gersten

Schade: Der Werder-Test gegen eine Auswahl der Samtgemeinde Lengerich fiel buchstäblich ins Wasser. Die Partie musste nach 24 gespielten Minuten wegen eines hereinbrechenden Unwetters abgesagt werden.

Das war ein kurzer Auftritt für Max Kruse, Milot Rashica und Co.: Einen Tag nach Ende der Bundesliga-Saison trat Werder in Gersten an, um ab 17 Uhr am Sonntagnachmittag gegen eine Auswahl der Samtgemeinde Lengerich in einem lockeren Testspiel die Saison ausklingen zu lassen. Nach lediglich 24 Minuten durften die Teams dann aber auch schon wieder duschen gehen – oder konnten einfach draußen stehen bleiben, denn der Grund für den Spielabbruch waren die starken Regenfälle, die eine Fortsetzung der Partie auf dem Sportplatz in Gersten unmöglich machten.

Schon zu Spielbeginn fielen die ersten Tropfen. Werder ließ sich davon aber nicht irritieren und zeigte gegen die Amateurauswahl durchaus noch etwas Spielfreude. Wenngleich Florian Kohfeldt das Team ordentlich durchmischte und auch einige Reservisten sowie Spieler aus der U23 aufs Feld schickte, kamen auch Leistungsträger aus der Profimannschaft zum Einsatz. Einer von ihnen, Max Kruse, erzielte in der 10. Minute mit einem satten Linksschuss gleich den ersten Treffer für Werder. Nur zwei Minuten später erhöhte Milot Rashica auf 2:0, ehe in der 20. Minute Johannes Eggestein seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellen durfte und zum 3:0 einnetzte. Kurz vor dem endgültigen Spielabbruch bei immer stärken werdendem Regen und Gewitter besorgte Johannes Eggestein in der 23. Minute noch per Kopf den 4:0-Endstand.

"Das ist sehr schade für alle, die hier waren", äußerte sich Werder-Sportchef Frank Baumann nach der Partie. "Aber die Gefahr für Spieler und Zuschauer war zu groß." Auch ein Blick auf das Wetterradar hätte keinerlei Hoffnung genährt, das Spiel in absehbarer Zeit bei vernünftigen Bedingungen fortsetzen zu können. "Noch einmal hierherzukommen, ist aufgrund des engen Terminplans leider nicht machbar", musste Baumann derweil die mitgereisten Fans vertrösten – als Entschädigung dürfen diejenigen, die sich eine Karte besorgt hatten, allerdings kostenlos beim "Tag der Fans" dabei sein, zu dem Jahr für Jahr ein namhafter Testspielgegner organisiert wird.