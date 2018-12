Spektakel, Wut, Hoffnung, Schönheit, Glück, Frust

Die Niederlage in Leipzig zum Jahresabschluss hat alles gezeigt, was Werder in der Hinrunde richtig und falsch gemacht hat. Warum sie dennoch Anlass zur Hoffnung ist, kommentiert Christoph Sonnenberg.

Zwei Tage vor Heiligabend sind in der Regel andere Dinge wichtiger als Fußball, aber die Inflation von Wettbewerben und Spielen sorgt dafür, dass fast nichts mehr heilig ist. Also wird bis kurz vorm Entzünden des Baums gespielt. Ganz ehrlich, wenn schon bis kurz vor Weihnachten gekickt wird, sollte diese Partie wenigstens mit einem Glücksgefühl enden. Für die Bremer Fans hat das gegen Leipzig nicht geklappt. Aber irgendwie auch doch.

Null Punkte sind null Punkte, da lässt sich nichts schönreden. Trotzdem hat das letzte Hinrundenspiel in Leipzig mehr als ein Nichts hinterlassen. Da war Spektakel, Frust, Wut, Hoffnung, Schönheit, Glück und dann wieder Frustwutärger in 90 Minuten. Also jede Menge Emotionen. Und ist das nicht ein wichtiger Grund, weshalb so viele Menschen immer wieder Fußball schauen?

Leipzig als Spiegelbild

Die 90 Minuten in Leipzig taugen ganz gut als Spiegelbild von Werders Hinrunde. Im Schnelldurchlauf: Ein guter Start mit verpassten Chancen, dem Spiel früh die richtige Richtung zu geben. Die Leipziger Führung aus dem Nichts, durch eigenes Zutun verschuldet. Der Wille trotz Rückstand, auch bei einem Gegner wie Leipzig (in der Hinrunde ohne Heimniederlage), auf Sieg zu spielen. Die Belohnung für den Mut, für die fußballerische Offensive, mit den beiden Toren zum Ausgleich. Und am Ende die Konsequenz aus zu vielen vergebenen Chancen und zu vielen individuellen Fehlern, als Leipzig noch ein Tor erzielt und nicht Werder.

Die Kombination aus zu vielen vergebenen Chancen und zu vielen individuellen Fehlern lassen Werder dort stehen, wo sie stehen: im Mittelmaß. Werder hat zu viele Möglichkeiten ungenutzt gelassen und zu viele Gegentore durch eigenes Zutun möglich gemacht. Auch das war der Unterschied in Leipzig. Werder vergab die Chancen zum Sieg, der Gegner nutzte die wenigen effektiv und siegte.

Zu oft zurückgelegen

Und noch etwas war auffällig in Leipzig: Wieder Mal hat Werder zurückgelegen, was nach einem guten Start in die Saison immer häufiger der Fall war. Am Ende reichte es trotz des Ausgleichs zum 2:2 nicht zu einem Punktgewinn, auch das ist typisch für den Verlauf der Hinrunde. Zehnmal lag Werder zurück, nur drei Punkte konnten danach noch geholt werden.

Die Europa League ist der Maßstab, den Werder selbst angelegt hat. Das Saisonziel kam aus der Mannschaft, Florian Kohfeldt und Frank Baumann trugen es mit. Ein ambitioniertes Ziel, aber nur wer ein solches Ziel hat, läuft überhaupt los. Dennoch werden sie sich daran messen lassen müssen, und zwar im Verlauf dieser Saison. 22 Punkte sind eine solide, aber keine berauschende Bilanz. Werder ist das, was Kohfeldt in den vergangenen Wochen gefordert hat, in „Schlagdistanz" zu den internationalen Plätzen. Es wird, das lässt sich jetzt schon sagen, schwer, den Rückstand aufzuholen. Fünf Punkte mehr, die gegen Hoffenheim und Leipzig ja möglich gewesen wären, und die Ausgangslage für die Rückrunde wäre deutlich rosiger.

Entwicklung statt schneller Erfolg

Andererseits war das Spiel in Leipzig phasenweise eine beeindruckende Demonstration dessen, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Die spielerische Leichtigkeit und Intelligenz, mit der beide Tore herausgespielt wurden, das war Champions-League-Niveau. Die spielerischen Voraussetzungen, das hat die zweite Halbzeit in Leipzig gezeigt, reichen für das erste Drittel der Bundesliga. Die Frage ist, wann Werder dieses Potenzial dauerhaft abruft. In der Rückrunde? In der nächsten Saison? Oder nie?

Es stellt sich eine weitere Frage im Anschluss an das Spiel in Leipzig: Steht die langfristige Entwicklung über dem schnellen Erfolg? Also nicht abriegeln und auf Remis spielen nach dem Ausgleich in Leipzig, sondern dem eigenen Grundsatz treu bleiben, der da heißt: Wir wollen gewinnen und spielen auf Sieg. Immer! Weil die Spieler nur so den Automatismus des Siegenwollens lernen. Dazu gehört, stets selbst agieren zu wollen, nicht zu reagieren. Das ist ein Prozess, mitunter ein schmerzhafter, wie die Partie gegen Leipzig gezeigt hat.

Unterhaltsam und emotional

Es bliebe die Möglichkeit, mitunter pragmatischen Fußball zu spielen, um auch mal einen Punkt farblos zu ergattern. Und so in der Tabelle am Ende ein paar Punkte mehr zu haben, vielleicht auch paar Plätze besser dazustehen. Kohfeldt, das hat er oft genug betont, sieht das nicht als Option. Er will gewinnen, immer, auch wenn es in einer Niederlage endet, wie in Leipzig.

Aber man stelle sich vor, Werder hätte in Leipzig ein, zwei Dinge besser gemacht, oder würde sie in der Rückrunde besser machen - was wäre dann sportlich möglich? Der Gedanke ist reizvoll. Und macht schon jetzt Lust auf die Rückrunde. Und das ist doch ein schönes Geschenk zu Weihnachten: Werder-Fußball macht Spaß, ist unterhaltsam und sorgt für jede Menge Emotionen.