Spannende Einblicke in die weibliche Fanszene

Im Wuseum im Weserstadion ist am Mittwoch die Sonderausstellung "Fan.Tastic Females“ eröffnet worden. Noch bis zum 2. November dreht sich dabei alles um die weibliche Fanszene im Fußball.

Antje Gravenhorst, Ultra in der Fanszene in Bremen, hatte die Idee zu diesem Projekt bereits vor einigen Jahren, nun gibt es die Umsetzung zu sehen. „Ich bin durch ganz Europa gereist, habe tolle Frauen kennenlernen können und sehr spannende Momente erlebt", wird Gravenhorst auf Werders Interntseite zitiert.

Auch Klub-Präsident Hubertus Hess-Grunewald freute sich sehr darüber, dass die interaktive Ausstellung „Fan.Tastic Females“ nun in Werders guter Stube Station macht. „Dieses wunderbare Projekt haben wir damit finanziert, dass wir einen Teil unserer Strafgelder für Fehlverhalten der Fans für genau solche Aktionen nutzen können„, sagte Hess-Grunewald. “Die Initiatoren der Ausstellung haben Mut bewiesen, sich in diesem männerdominierten Bereich durchzusetzen und auch für ihre Themen zu kämpfen. Diese Frauen sind Vorbilder für andere, auch um mehr weibliche Fans zu motivieren, in ähnliche Rollen zu schlüpfen.“

Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es hier.