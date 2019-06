Spätestens Freitag endet das Rätselraten

Noch immer steht nicht genau fest, wie Werders Trikots für die Saison 2019/2020 aussehen werden. Es gibt konkrete Hinweise, die offizielle Präsentation wird der Verein spätestens am Freitag vornehmen.

Noch immer darf ein wenig spekuliert werden. Wie genau wird er denn nun aussehen, Werders neuer Trikotsatz für die kommende Saison. Zuletzt geisterten Fotos aus einem Sportartikelgeschäft in Diepholz durch das Internet, zu sehen waren in einem Tweet des Users Luca Koe recht schlichte Hemden.

Wenn der lokale Sporthändler etwas zu vorschnell ist, leakt er mal eben zwei #werder Trikots für die Saison 2019/2020. #svw #gähn pic.twitter.com/l0XjZYI5Fr — Luca Koe (@luc_koe) 14. Juni 2019

Die Shirts waren recht schnell wieder aus dem Geschäft verschwunden, auf Mein-Werder-Nachfrage hieß es, dass es sich um „alte Trikots“ gehandelt habe. Nicht zuletzt der noch recht junge Vertrag der Bremer mit Ausrüster Umbro ließ jedoch berechtigte Zweifel an dieser Aussage aufkommen. Zumal: Auch nach Mein-Werder-Informationen wird das Design der künftigen Arbeitsbekleidung der Profis so aussehen wie auf den Bildern.

Bis die Bremer ihr Geheimnis endgültig lüften, wird nicht mehr allzu viel Zeit verstreichen. Trainingsstart ist bekanntlich am kommenden Freitag, spätestens dann, so ist zu hören, wird der Verein die Trikots der Öffentlichkeit präsentiert haben. Wahrscheinlicher ist sogar, dass wie in den beiden vergangenen Jahren mit einer besonderen Aktion schon vorher das neue Outfit gezeigt wird. 2017 hatte ein inszenierter Leak mit dem damaligen Coach Alexander Nouri die Veröffentlichung eingeleitet, kurz darauf folgte ein aufklärendes Video. Im Vorjahr überraschte Chefcoach Florian Kohfeldt in einem Filmchen passend zum Verkaufsstart einige Stadionbesucher in der Gästekabine mit den neuen Shirts.