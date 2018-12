Später Nackenschlag für Werder

Werder kämpft sich nach einem 0:2-Rückstand bei RB Leipzig zwischenzeitlich zurück und steht am Ende doch mit leeren Händen da. Bruma trifft in der 87. Minute zum Sieg für Leipzig.

Auch das letzte Spiel des Jahres wollte Florian Kohfeldt nicht überhöhen. „Es entscheidet über eine Ausgangssituation: Ob die überragend oder ob die gut ist.“ Drei Punkte sollten es sein für das Prädikat „überragend“, auf „gut“ hatten sie sich bei Werder schon länger geeignet. Der teaminternen Sprachregelung zufolge geht Werder zwar mit dem „gut“ in die Winterpause, allerdings gab es bei RB Leipzig die sechste Niederlage in den vergangenen neun Spielen. Lukas Klostermann, Timo Werner und Bruma trafen beim 3:2 für die Sachsen, nachdem Werder zwischenzeitlich durch Max Kruse und Josh Sargent einen 0:2-Rückstand ausgeglichen hatte.

So beträgt Werders Rückstand auf die Europa-League-Plätze vor den Sonntagsspielen drei Punkte, sechs können es noch werden. Und es haben sich so viele Mannschaften zwischen Bremen und sein Saisonziel geschoben wie nie zuvor in der Hinrunde: Es geht zweistellig in die Weihnachtsferien. So hätte es nicht zwangsläufig kommen müssen auf der letzten Dienstreise des Jahres.

Keine Belohnung für guten Start

Schon die ersten Minuten boten ein Abbild dessen, was Kohfeldt erwartet hatte: Eine hohe Intensität, aber üppige Räume für seine Mannschaft, wenn sie es schafft, Leipzig die nötige Laufbereitschaft entgegenzusetzen. Vor allem Milot Rashica, Max Kruse und Johannes Eggestein – in dieser Konstellation erstmals von Beginn an auf dem Platz – beschäftigten die Gastgeber, ließen im Abschluss aber noch Entschlossenheit und Genauigkeit vermissen. In der 13. Minute wurde Leipzig durch Marcel Sabitzer erstmals gefährlich. Doch im Gegenzug zeigte sich Werder schon wieder: Theodor Gebre Selassie schickte Johannes Eggestein auf die Reise, dessen Hereingabe Ibrahima Konaté zwar abwehrte, gleichzeitig aber Rashica auflegte. Der Kosovare traf aus sieben Metern nicht das Tor, sondern Lukas Klostermann.

Wie man es stattdessen macht, veranschaulichte Klostermann den Bremern in der 22. Minute auf schmerzhafte Art und Weise. Leipzigs Rechtsverteidiger lief Kevin Möhwald davon und in die Lücke zwischen Milos Veljkovic und Ludwig Augustinsson. Bei seinem Schuss unter die Latte hatte Jiri Pavlenka keine realistische Abwehrmöglichkeit, obwohl der Ball in die Torwartecke ging. Für Werder war der Rückstand nicht nur angesichts der starken Anfangsphase bitter, sondern auch aus statistischen Gründen: Nach einem 0:1 gewann Kohfeldts Mannschaft in der Hinrunde kein Spiel.

Wichtelgeschenk an Werner

Werder zeigte sich nicht unbedingt schockiert nach dem erneuten Rückstand, allerdings zog sich Leipzig etwas zurück und machte die Räume enger. Dem 2:0 kamen die Gastgeber so näher als die Bremer dem 1:1. Timo Werner lupfte den Ball nach einer halben Stunde und Yussuf Poulsens starkem Steilpass auf das Tornetz. Jürgen Klopp hätte in dieser Phase fehlende „Galligkeit“ bei Werder diagnostiziert. Vor allem Kruse wirkte genervt, weil nur noch wenig zusammenlief.

Ein Eckball sorgte erstmals seit Rashicas Großchance für Gefahr im Strafraum: Veljkovic köpfte einem Gegner auf die Schulter, Sebastian Langkamps Versuch wurde abgeblockt, Gebre Selassie drehte sich nicht elegant genug und Rashica setzte den Nachschuss in die Wolken. Doch Werder war plötzlich wiederbelebt, Kruse hatte nach Rashicas Flanke eine weitere gute Möglichkeit per Kopf. Schon unter diesen Umständen hätten sich die Bremer über einen Rückstand zur Pause ärgern müssen, doch es folgte noch eine Runde Schrottwichteln zwei Tage vor Heiligabend: Kruse nahm einen schnell ausgeführten Abstoß von Pavlenka entgegen, bei der Annahme sprang ihm der Ball so weit weg, dass es unter Umständen vielleicht sogar ein Pass sein sollte. Werner war zufrieden mit dem Geschenk und hatte keine Probleme, auf 2:0 zu erhöhen.

Dass Werder in den vergangenen Wochen andauernd ins Hintertreffen gerät, ist fatal. Die Reaktion stimmt dafür in der Regel. Kohfeldt stellte wie am Mittwoch gegen Hoffenheim auf eine Dreierkette mit Maximilian Eggestein um. Sein Bruder Johannes, nun als Achter unterwegs, gab die ersten beiden Torschüsse der zweiten Halbzeit ab. Nach einer knappen Stunde beendete Rashica das Arbeitsjahr, Yuya Osako durfte versuchen, mehr Fortune in Werders Torproduktion zu bringen. Gleichzeitig stellte auch Leipzig auf eine Dreierkette um, Werders Angriff hatte es nun mit der Schrankwand um Willi Orban, Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano zu tun. Während sich draußen Sargent auf seinen Einsatz vorbereitete, musste Pavlenka sich bei einem Kopfball strecken, um das 0:3 zu verhindern.

Sargent lässt Fans kurz ausrasten

Kurz nach Sargents Einwechslung lag der Ball auch schon im aus Werder-Sicht richtigen Tor. Möhwald spielte aus dem Zentrum einen überragenden Pass auf Gebre Selassie, der bei einem seiner zahlreichen Vorstöße im Rückraum Kruse erblickte. Der Kapitän zog mit rechts ab, Osako irritierte Leipzigs Torwart Gulacsi, stand dabei aber nicht im Abseits, weil Teamkollege Marcel Halstenberg auf außen nicht recht herausgerückt war. Schiedsrichter Bibiana Steinhaus beriet sich mit dem Video-Assistenten und gab den Anschlusstreffer.

Plötzlich schien ein Punktgewinn wieder in Reichweite, und es war tatsächlich Sargent, der die 5000 mitgereisten Werder-Fans mit dem Ausgleich ausrasten ließ. Osako beschäftigte Leipzigs Abwehr nach einem langen Ball, bis Sargent nachgerückt war. Mit links und mithilfe des Innenpfostens erzielte der 18-Jährige sein zweites Tor im dritten Bundesligaspiel.

Und Kohfeldt ließ seine Mannschaft auf Sieg spielen, brachte fünf Minuten vor Schluss Claudio Pizarro für Davy Klaassen. Doch das letzte Tor eines packenden Spiels erzielte Leipzig. Bruma verwandelte Halstenbergs Hereingabe von links.