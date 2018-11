Sorge um Eggestein, Käuper ist zurück

Es war eine intensive Trainingseinheit am Mittwochnachmittag, die Maximilian Eggestein kurz vor Schluss abbrechen musste. Der 21-Jährige prallte beim Torschuss mit Sebastian Langkamp zusammen. Dabei tat sich der Mittelfeldspieler am linken Fuß weh. Im Anschluss wurde er mit dem Golfkart vom Platz zur Kabine transportiert, hatte aber immerhin noch ein Lächeln auf den Lippen.

Bei einem anderen Mittelfeldspieler geht es derweil bergauf: Ole Käuper absolvierte erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Der 21-Jährige hatte zuvor rund drei Monate aufgrund einer Sprunggelenksverletzung gefehlt, die er sich im DFB-Pokal-Spiel bei Wormatia Worms zugezogen hatte.

Im zweiten Drittel des Trainingsspiels mischte Käuper beim Elf gegen Elf mit. Der Mittelfeldspieler kam für Manuel Mbom in die vermeintlichen B-Elf, erhielt Bälle, wurde angespielt, lief rund und scheute keinen Zweikampf.

Beim Trainingsspiel stellte Cheftrainer Florian Kohfeldt Johannes Eggestein gemeinsam mit Max Kruse und Martin Harnik im Sturm der offensichtlichen A-Elf auf. Auf der Sechs kam Nuri Sahin zum Einsatz, ansonsten spielte die Stammbesetzung. Philipp Bargfrede und Claudio Pizarro trainierten derweil individuell, wohl, wie so häufig, aus Gründen der Belastungssteuerung.

Auffällig: Kohfeldt, der ja gerne Feedback gibt, in der Spielunterbrechung mit ausführlichem Lob und klarer Kritik an die einzelnen Mannschaftsteile. Eindruck: Kohfeldt will Mannschaft früh in der Woche klar und fokussiert für @borussia sehen. Viel Zug drin. #werder #svw