Sonderurlaub für Pizarro „aus Altersgründen“

Die Werder-Profis sind am Freitag wieder ins Training eingestiegen. Trainer Florian Kohfeldt hat einen Überblick darüber gegeben, welche Spieler dabei sind und welche noch fehlen.

Der Plan für den Trainingsauftakt war klar. Die Nationalspieler, die nach der Saison noch unterwegs waren, haben noch etwas länger Urlaub. Alle anderen sollten am Freitag da sein, doch einer fehlte: Claudio Pizarro. Florian Kohfeldt erklärte am Freitagnachmittag, warum der 40-Jährige noch nicht da ist, obwohl er nicht mehr für die peruanische Nationalmannschaft aufläuft. „Claudio steigt erst im Zillertal-Trainingslager ein. Das hat keine Verletzungs-, sondern Altersgründe“, sagte der Werder-Trainer.

Kohfeldt hat mit Pizarro besprochen, wie die Sturmlegende am besten regenerieren kann. Der 40-Jährige verzeichnete in der vergangenen Spielzeit deutlich mehr Einsätze als gedacht. „Daher habe ich es für sinnvoll erachtet, dass er diese Erholung noch bekommt. Er hat die vergangene Saison komplett durchgespielt, arbeitet jetzt aber schon individuell“, betonte Kohfeldt.

Alle Nationalspieler, die auf Länderspielreise waren, werden am 1. Juli in Bremen erwartet. Nur Jiri Pavlenka kommt etwas später und reist direkt ins Zillertal-Trainingslager, das vom 4. bis 14. Juli dauert. „Private Gründe“ gab Kohfeldt dafür an. Pavlenka ist während der Sommerpause erstmals Vater geworden. Dass der Torwart später einsteigt, habe ausdrücklich „keine Verletzungsgründe“, betonte Kohfeldt. Pavlenka war vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist, weil sein Rücken schmerzte. Diese Blessur sei aber ausgeheilt, sagte Kohfeldt.

Am längsten Urlaub hat das Werder-Trio, das zur U21-Europameisterschaft gereist ist. Marco Friedl steigt am 8. Juli im Zillertal ins Training ein. Für Johannes Eggestein geht es am 15. Juli los, für Maximilian Eggestein am 22. Juli.

Bis auf Philipp Bargfrede (Knie-Operation) können alle Spieler, die am Freitag ihre Arbeit wiederaufnahmen, richtig trainieren, wie Kohfeldt verkünderte. Auch Zugang Niclas Füllkrug und der zuletzt verletzte Fin Bartels plant der Coach für das Training voll ein. Geduld ist dagegen bei Bargfrede vonnöten. „Da müssen wir die Luft rausnehmen. Er wird während der gesamten Vorbereitung nicht einsteigen“, sagte Kohfeldt, der keine Prognose darüber abgeben wollte, wann der Mittelfeldspieler wieder trainieren kann.