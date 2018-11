„Sollten Anspruch haben, nach oben zu schauen“

Florian Kohfeldt verbringt einen Teil seines Urlaubs in Paris, um bei den French Open zuzuschauen. Dabei blieb der Coach nicht unerkannt – und sprach im Eurosport-Interview über Tennis und Werder.

Florian Kohfeldt ist selbst ein leidenschaftlicher Tennisspieler. Die freie Zeit in der Sommerpause nutzt Werders Trainer nun, um sich die Stars der Szene vor Ort in Paris anzuschauen. „So nah dran zu sein auf dem Center-Court, aber auch auf den Nebenplätzen, ist schon toll“, sagte Kohfeldt im Interview mit dem Fernsehsender Eurosport.

Bei seinem zweitägigen Besuch in Roland Garros will er sich unter anderem die Matches von Rafael Nadal gegen den Deutschen Maximilian Marterer am Montag sowie das Duell zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem am Dienstag ansehen. Normalerweise drückt er Roger Federer die Daumen. Da der Schweizer beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres nicht dabei ist, hält er zu Zverev, „aber ich freue mich auch, Nadal zu sehen“.

Mit Experte Boris Becker und Eurosport-Reporter Matthias Stach sprach Kohfeldt auch über die Entwicklung bei Werder. Der Coach zeigte sich sehr zufrieden mit dem aktuellen Kader: „Wir haben mit Yuya Osako, Martin Harnik und Kevin Möhwald schon ein paar Transfers gemacht. Dazu konnten wir mit einigen Spielern verlängern.“

Delaney „Stand jetzt“ noch Werder-Profi

Zudem betonte Kohfeldt nochmals, dass Keeper Jiri Pavlenka und Linksverteidiger Ludwig Augustinsson definitiv bei Werder bleiben werden. „Von daher bin ich sehr, sehr optimistisch. Aber wir wissen natürlich auch, dass der Wettbewerb eng ist“, sagte er und gab für die kommende Saison folgendes Ziel aus: „Ich glaube schon, dass wir den Anspruch haben sollten, uns deutlich vom Abstiegskampf zu entfernen und eher mal nach oben zu schauen.“

Bei Thomas Delaney, der wohl vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund steht, konnte Kohfeldt keinen neuen Stand vermelden: „Das letzte Mal, als ich mit Thomas gesprochen habe, war er noch Spieler von Werder Bremen. Stand jetzt ist das auch noch so.“