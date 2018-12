Sollte Sargent gegen den BVB spielen?

Erster Einsatz, erstes Bundesliga-Tor: Der Einstand von Josh Sargent beim 3:1 gegen Düsseldorf verlief märchenhaft. Sollte der junge Stürmer beim Spiel in Dortmund seine nächste Chancen bekommen? Was meint ihr?

Josh Sargent erlebte ein traumhaftes Pflichtspieldebüt für Werder. Der 18-jährige Stürmer kam beim Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf in der Schlussphase beim Stand von 2:1 in die Partie. Und nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung schlug Sargent eiskalt zu, erzielte per Kopf den 3:1-Endstand – was für ein Einstand!

Bei all der Euphorie: Frank Baumann versucht, den Hype um Sargent einzudämmen. „Für Josh gibt es keine Garantie. Die Konkurrenz in der Offensive ist groß. Es gibt Spieler, die schon mehr vorzuweisen haben als er. Josh muss sich das also erarbeiten, sich positionieren und um den Platz im 18er-Kader kämpfen“, sagte der Sportchef im Gespräch mit Mein Werder.

Der erste Kurzeinsatz für Sargent bei den Profis macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Sollte Coach Florian Kohfeldt auch beim kommenden Bundesliga-Spiel gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund (Sonnabend, 18.30 Uhr) auf den jungen US-Angreifer setzen? Und wenn ja, als Joker oder sogar von Beginn an? Oder sollte Sargent gegen den BVB draußen bleiben? Was meint ihr? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.