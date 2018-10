„Solche Investitionen hätte Werder gerne früher tätigen können“

Mittlerweile spielt Zlatko Junuzovic zwar in Österreich, doch den Blick auf Werder hat er noch immer gerichtet. Im Interview mit „spox“ und „goal“ spricht er über die Bremer und seinen Premier-League-Traum.

Zlatko Junuzovic hat Werder im vergangenen Sommer verlassen, seither hat sich der Bremer Kader ordentlich verändert und es wurden einige große Namen wie Davy Klaassen oder Nuri Sahin verpflichtet. „Solche Investitionen hätte der Verein gerne früher tätigen können“, sagte Junuzovic im Interview mit „spox“ und „goal“. „Doch in dieser Saison ist Werder vorne dabei und ich hoffe sehr, dass Florian Kohfeldt die Mannschaft in dieser Tabellenregion halten kann. Bremen hätte sich die Europa League verdient.“

Werder ehemalige österreichischer Kapitän steht inzwischen bei Red Bull Salzburg unter Vertrag, doch auch ein Wechsel nach England war ein Thema. „Natürlich habe ich mir immer wieder Gedanken über einen Wechsel in die Premier League gemacht, da es für mich die beste Liga der Welt ist“, sagte Junuzovic. „In meiner Freizeit schaue ich mir die Premier League zwar sehr gern an, doch wenn man älter wird, kann man auch als Fußballer nicht mehr nur an sich denken. Ich habe jetzt eine Familie und muss auch sie in meine Entscheidungsfindung einbinden.“

