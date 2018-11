Sofortiger Kruse-Abschied bei Top-Angebot möglich

Verlässt Max Kruse Werder in diesem Sommer? Sollte es ein Top-Angebot eines Topklubs geben, würde sich der Bremer Topscorer damit intensiv beschäftigen, schreibt die "Sport Bild".

Werder tut alles, um Max Kruse noch möglichst lange zu behalten. Erst kürzlich ging Sportchef Frank Baumann in die Offensive. "Wir möchten mit Max gerne den Vertrag verlängern“, betonte er gegenüber MEIN WERDER. Mögliche Angebote anderer Klubs seien kein Thema. Wie die "Sport Bild" nun schreibt, sieht Kruse das wohl ein wenig anders. Werders wichtigster Offensivspieler habe in den Gesprächen mit dem Verein erklärt, er würde sich intensiv mit einem Abgang in diesem Sommer auseinandersetzen, falls es ein Top-Angebot eines Champions-League-Teilnehmers geben sollte, heißt es in dem Artikel. „Darum kann man einen Wechsel nicht ausschließen“, sagte Baumann der "Sport Bild".

Kruse, dessen Vertrag in Bremen bis 2019 läuft, lässt sich also eine Hintertür offen, auch wenn Werder aktuell keine konkrete Anfrage vorliegt. Dieses Vorgehen kommt wenig überraschend und ist branchenüblich. Der 30-Jährige hat aber ebenfalls wiederholt betont, dass er sich bei Werder sehr wohlfühle. Zur neuen Saison kommt zudem sein alter Kumpel Martin Harnik zurück nach Bremen, mit dem Kruse unbedingt noch einmal zusammenspielen möchte. Ob Baumann den Topscorer mit diesen Argumenten von einer Vertragsverlängerung überzeugen kann, wird sich nun zeigen.

Der komplette Artikel findet sich hier.