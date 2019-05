Kevin Möhwald überzeugte beim Unentschieden gegen Dortmund nicht nur wegen seines Treffers als Joker. Beim Spiel gegen Hoffenheim dürfte er nun seine Startelfchance erhalten.

Kevin Möhwald war erfrischend ehrlich. Richtig gesehen habe er das vermeintliche Handspiel von Mario Götze im Dortmunder Strafraum nicht. „Aber ich habe mich dann einfach angeschlossen, um ein bisschen rumzuschreien“, sagte Werders Mittelfeldspieler über die Situation in der 78. Spielminute. Ob rumzuschreien immer der richtige Weg ist, darüber lässt sich streiten. Aber diese Szene hatte dann doch einen gewissen Symbolwert, denn Möhwald war nach seiner Einwechslung in der 60. Minute ohne Anlaufzeit sofort mittendrin im Spiel, und das galt nicht nur für das Protestieren beim Schiedsrichter.

Angetrieben vom Jubel der Fans, der vor allem dem gleichzeitig eingewechselten Claudio Pizarro galt, schoss der 25-Jährige das 1:2, als er gerade einmal zehn Minuten auf dem Platz gestanden hatte. Zu sehr feiern lassen wollte sich Möhwald für seinen dritten Saisontreffer aber nicht. „Das Tor war glücklich“, gab er zu. BVB-Torwart Roman Bürki hatte den Ball durch die Beine rutschen lassen. Dennoch bleibt festzuhalten: Möhwald brachte frischen Wind und war ein wichtiger Faktor bei Werders Aufholjagd. Er war sofort präsent, hatte in 30 Minuten Spielzeit 32 Ballaktionen.

„Volle Pulle“

Seine Aufgabenstellung bei der Einwechslung sei relativ simpel gewesen, berichtete der Ex-Nürnberger: „Der Trainer hat gesagt. Volle Pulle. Wenn du mit 0:2 hinten liegst, ist es relativ einfach für die, die reinkommen. Du hast nichts zu verlieren.“ Am Ende stand es 2:2, und Möhwald hatte laut Kohfeldt „ein Bewerbungsschreiben abgegeben“. In seinen 21 Bundesliga-Saisoneinsätzen stand der Mittelfeldspieler erst fünfmal in der Startelf. Am kommenden Sonnabend beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim stehen die Chancen auf den sechsten Einsatz von Anfang an aber sehr gut.

Das liegt nicht nur an Möhwalds starker Leistung gegen Dortmund, sondern auch an der Gelbsperre von Davy Klaassen. Dadurch wird eine Achter-Position im Mittelfeld frei, und Möhwald ist der logische Nachrücker. „Wir haben mit ,Mö‘ auf dieser Position eine richtig gute Alternative“, unterstrich Sportchef Frank Baumann. Fest davon ausgehen, dass er Klaassen gegen Hoffenheim ersetzen wird, will Möhwald aber noch nicht. „Ob es eine Chance für mich wird, werde ich sehen. Klar ist, dass Tore immer gut tun“, sagte er nur. Dank seines Treffers geht Möhwald also mit Rückenwind in das Endspiel um die Europa League – und mit viel Optimismus. „Wir brauchen jetzt sechs Punkte aus zwei Spielen“, betonte er und fügte hinzu: „Wir müssen dran glauben, das tun wir.“