So teuer ist ein Werder-Spiel für Familien

Ein Erwachsener und ein zwei Kinder unter 13 Jahren – für Tickets, Getränke, Wurst und Parken muss eine Familie bei Werder vergleichsweise tief in die Tasche greifen. Die „Bild“ hat die Preise verglichen.

Eintrittskarten für ein Bundesliga-Spiel für einen Erwachsenen und zwei Kinder unter 13 Jahren, dazu ein Bier, zwei kleine Cola, für jeden eine Bratwurst und eventuelle Parkkosten – für diese Dinge hat „Bild“ einen Preisvergleich gemacht. Und Werder ist im Vergleich ziemlich teuer, landet auf Rang zwei im Bundesliga-Vergleich.

Für die Tickets werden 80 Euro veranschlagt. Ob die Familie dann im Familienblock des Weserstadions Platz findet, wird nicht genannt. Sowohl die Getränke als auch die drei Würste kosten in Bremen 12,70 Euro. Weil für das stadionnahe Parken kein Geld bezahlt werden muss, landet die kleine Familie insgesamt bei 102,60 Euro und damit eben auf dem zweiten Platz.

Am teuersten wird es für die Mutter oder den Vater mit zwei Kindern unter 13 Jahren in München. 130,20 Euro kostet alles zusammen. Dazu zählen auch 15 Euro für das Parken. Werder gehört zu insgesamt sieben Vereinen, bei denen das Parken in Stadionnähe kostenfrei ist. Im Gesamtvergleich ist Fortuna Düsseldorf am günstigsten. Beim Aufsteiger muss die Kleinfamilie lediglich 62,20 Euro zahlen.

