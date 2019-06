So sehen Werders neue Trikots aus

Im Internet hatte es längst etliche Fotos der neuen Werder-Trikots gegeben, nun hat der Verein völlig unaufgeregt am Donnerstagabend die neuen Hemden offiziell präsentiert - und diese fallen sehr schlicht aus.

Ein wirkliches Geheimnis war es nicht mehr, doch seit Donnerstagabend ist es offiziell: Werder hat die neuen Trikots für die kommende Spielzeit vorgestellt. Ohne ganz großes Brimborium, sondern schlicht und einfach per Kurznachricht via Twitter.

Die Hemden sollen dabei ein Dank an die „Green White Wonderwall“ sein - gepaart mit der entsprechenden Marketingkampagne. „Der Einfallsreichtum unserer Fans beeindruckt mich seit langer Zeit. Die Werder-Fans stehen nicht nur für großartigen Support und Feingefühl, sondern insbesondere auch für kreative Ideen zur Unterstützung„, wird Florian Kohfeldt auf der Internetseite des Vereins zitiert. “Sie sind ein überaus wichtiger Faktor, ganz gleich in welcher sportlichen Lage wir uns befinden. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder unter Beweis gestellt.“

Wie Werder darüber hinaus mitteilte, sind die neuen Heim- und Auswärtstrikots ab sofort online bestellbar. Im freien Verkauf können sie ab Freitag, 10 Uhr in der Werder-Fan-Welt erworben werden.