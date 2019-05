So schafft Werder das Europa-Wunder

Die Chance auf das internationale Geschäft ist weiter da! Werder kann die Saison am letzten Spieltag mit der Europa League krönen, ist aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Konstellationen im Überblick.

Werders Traum vom Einzug in die Europa League lebt nach dem 1:0-Sieg bei 1899 Hoffenheim. Damit er am letzten Spieltag in Erfüllung geht, brauchen die Grün-Weißen zwingend einen Sieg im Heimspiel gegen RB Leipzig und zeitgleich müssen Mainz und Augsburg Schützenhilfe leisten.

Die Ausgangslage:

Werder belegt aktuell mit 50 Punkten und einem Torverhältnis von +8 den neunten Platz. Davor liegen in Schlagdistanz Hoffenheim (51/+20) und Wolfsburg (52/+5) auf den Rängen acht und sieben. Um das internationale Geschäft zu erreichen, muss Werder am letzten Spieltag den Sprung auf Platz sieben schaffen.

Die Spiele:

Werder empfängt im Weserstadion RB Leipzig, Hoffenheim muss in Mainz antreten und Wolfsburg spielt zuhause gegen Augsburg. Alle Partien finden kommenden Sonnabend zeitgleich statt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Das muss passieren:

Werder muss in jedem Fall sein Spiel gegen Leipzig gewinnen – egal, was auf den anderen Plätzen passiert. Bei einem eigenen Unentschieden oder einer Niederlage ist der Traum von Europa geplatzt. Bei einem Bremer Sieg geht der Blick auf die Partien von Hoffenheim und Wolfsburg. Nur wenn beide Teams ihre Spiele nicht gewinnen, kann Werder noch vorbeiziehen. Mainz und Augsburg müssen also jeweils Schützenhilfe leisten und mindestens ein Unentschieden holen. Sollte das der Fall sein, können sich die Bremer mit einem Erfolg gegen Leipzig entweder nach Punkten oder aufgrund der besseren Tordifferenz (im Vergleich zu Wolfsburg) auf Platz sieben vorschieben und damit das erhoffte Ziel erreichen.