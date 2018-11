So reagiert Werder.

Werder Bremen hat sich von der Berichterstattung, wonach es Planungen gebe, AfD-Anhänger vom Dauerkarten-Verkauf auszuschließen, distanziert. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald sagte in der Stellungnahme des Vereins: „Die zitierten Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen und beziehen sich auf diesen ganz konkreten Einzelfall, zu dessen Details ich nichts weiter sagen möchte. Der SV Werder Bremen wird auch künftig offen für alle Menschen sein, gleich welcher politischen oder religiösen Einstellung. Das Weserstadion wird weiterhin ein Platz für alle sein. Wir behalten uns aber bei aller satzungsgemäßen politischen Neutralität vor, Werte wie Solidarität, Humanismus und den Kampf gegen Rassismus und für Integration sehr deutlich hervorzuheben.“ Eine Umstellung der Dauerkarten-Regelung stehe nicht auf der Agenda, sagte Hess-Grunewald.

Zuvor hatte die „Welt“ über einen E-Mail-Verkehr zwischen Hess-Grunewald und einem Werder-Fan berichtet und geschrieben, dass Werders Präsident unter anderem überlege, die Dauerkartenvergabe neu zu regeln. Bei dem Fan handelt es sich laut der „Welt“ um ein langjähriges Vereinsmitglied, das nach eigenen Angaben seit mehr als 30 Jahren eine Dauerkarte besitze. In der E-Mail habe der Anhänger geschrieben, dass er seine Mitgliedschaft ablege, weil Hess-Grunewald mit seinen Aussagen zur AfD und Werder gegen die Satzung des Vereins verstoßen habe. Seine Werder-Dauerkarte wolle er aber behalten. Hess-Grunewald habe dem Fan geantwortet, dass AfD-Wähler bei Werder nicht unerwünscht seien. Der Werder-Präsident habe in der E-Mail mögliche Konsequenzen angekündigt: „Darüber hinaus werden wir uns mit Ihrem Wunsch, die Dauerkarte behalten zu wollen, noch intensiv beschäftigen. Es ist nicht auszuschließen, dass wir in Zukunft Dauerkarten nur noch an Vereinsmitglieder ausgeben.“

Mitte September hatte sich Hess-Grunewald im Mein-Werder-Interview klar gegen die AfD positioniert und gesagt: „Jeder AfD-Wähler sollte schon wissen, dass es ein Widerspruch ist, Werder gut zu finden und die AfD zu wählen. Das heißt nicht, dass er nicht ins Stadion kommen soll, aber er sollte sich mit unserer Haltung auseinandersetzen und sich vielleicht überzeugen lassen, sich doch für eine offene, tolerante Gesellschaft ohne Ausgrenzung und Populismus einzusetzen.“