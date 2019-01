So läuft's für die Werder-Legenden

Tim Wiese, Ailton, Johan Micoud: In Oldenburg trifft sich das Who-is-Who der Bremer Ex-Profis zum Hallenturnier gegen teils namhafte Gegner. Hier findet ihr regelmäßige Updates zum Geschehen in der EWE-Arena.

Einmal mehr findet der „Cup der Öffentlichen“ in Oldenburg statt: Im von Ex-Werder-Keeper Dieter Burdenski veranstalteten Hallenturnier der Traditionsmannschaften zeigen die Größen alter Tage, dass sie es immer noch drauf haben. Werders Mannschaft, bestehend aus Größen wie Tim Wiese, Ailton, Ivan Klasnic oder Johan Micoud, sieht sich im ab 18.30 Uhr stattfindenden und auf Sport1 live übertragenen Event namhaften Gegnern gegenüber: In Gruppe B warten Schalke 04 und Hannover 96, in den K.O.-Runden könnten dann Gast Benfica Lissabon, Eintracht Frankfurt oder die Hausherren des VfB Oldenburg auf die Bremer treffen.

In der Vorrunde spielt innerhalb der Gruppen jeder gegen jeden, die Halbzeitlänge beträgt 10 Minuten. In den kreuzweise bestrittenen Halbfinals gilt derselbe zeitliche Rahmen, im Spiel um Platz 3 und in den Halbfinals dauern die Partien zweimal zwölf Minuten.

An dieser Stelle erwarten euch über den Abend regelmäßige Updates zum Turnierverlauf.

Gruppe A:

VfB Oldenburg – Eintracht Frankfurt: 4:4

Eintracht Frankfurt – Benfica Lissabon:

Gruppe B:

Werder Bremen – Hannover 96: 2:4 (Werder-Tore: Klasnic, Pekrul)