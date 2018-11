So könnte Werder spielen

Zuletzt gab es bei Werder einige angeschlagene Spieler, beim Abschlusstraining war der Kader dann wieder nahezu komplett. Wie also wird sie aussehen, die Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt?

Für Jerôme Gondorf kommt ein Einsatz gegen die Hessen noch zu früh, Thore Jacobsen und Johannes Eggestein sollen laut Werder-Trainer Florian Kohfeldt zudem für die U23 der Bremer am Sonntag auflaufen. Der Blick auf das Abschlusstraining der Hanseaten am Samstag hat gezeigt, dass trotz aller vorherigen Blessuren eine große Auswahl an Profis vorhanden ist. Aber reicht es in allen Fällen, um direkt in die Startelf zurückzukehren? Schließlich hatten zuletzt mit Milos Veljkovic, Niklas Moisander und Ludwig Augustinsson gleich drei wichtige Abwehrspieler pausieren müssen. In der Abwehrzentrale stünde mit Sebastian Langkamp eine Alternative bereit, die zuletzt bereits in Augsburg einsprang – und überzeugte. Auf der linken Seite kämen theoretisch Marco Friedl oder – eher unwahrscheinlich – Luca Caldirola als Ersatz infrage.

Im Mittelfeld dürfte es unter normalen Umständen keinen Grund zum Wechseln geben. Das eingespielte Trio Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein und Thomas Delaney wird dann mit der Aufgabe ausgestattet sein, das Zentrum der Frankfurter nicht allzu gut zur Entfaltung kommen zu lassen. Als omnipräsente Figur ist in vorderster Reihe der Platz für Max Kruse reserviert. Bleiben noch die beiden Außenbahnen: Kapitän Zlatko Junuzovic ist ein heißer Kandidat für die linke Seite, der knapp die Nase vorn vor Florian Kainz haben dürfte. Auf der rechten Seite ist die Auswahl vielleicht sogar noch etwas größer, Aron Johannsson und Milot Rashica bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch nur der Gang auf die Bank. Der Grund: Nach seinen beiden Treffern gegen den FC Augsburg zuletzt ist Ishak Belfodil ein weiterer Startelfeinsatz kaum zu nehmen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: