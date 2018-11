So könnte Werder spielen

Gegen den FC Augsburg am Samstag wird Sebastian Langkamp erstmals seit seinem Wechsel zu Werder von Beginn an für die Bremer auflaufen. Der Innenverteidiger ersetzt den angeschlagenen Milos Veljkovic.

Für das schwere Auswärtsspiel beim FCA muss Florian Kohfeldt seine Abwehrreihe umbauen. Milos Veljkovic ist nach einem Schlag auf den Fuß, den er sich im Training zugezogen hat, nicht rechtzeitig wieder fit geworden. Des einen Pech ist des anderen Chance: Sebastian Langkamp wird den verletzten Serben ersetzen, das stellte Kohfeldt direkt nach dem Abschlusstraining klar. Für den im Winter aus Berlin gewechselten Innenverteidiger ist es der erste Startelfeinsatz in Diensten von Werder. Neben Langkamp dürften Niklas Moisander, Theodor Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson die Abwehrkette bilden.

Die zentralen Mittelfeldpositionen und die Spitze lassen auch wenig Spielraum für Variationen zu. Hier haben Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Thomas Delaney und ganz vorne natürlich Max Kruse die Nase vorn. Weniger klar ist die Besetzung auf den Außenpositionen, hier bieten sich Kohfeldt zahlreiche Optionen. Nachdem Zlatko Junuzovic vergangene Woche zwei Tore vorbereitete, dürften seine Startelfchancen auch gegen Augsburg recht hoch sein. Gleiches gilt für Florian Kainz, der gegen die Kölner das 2:1 mustergültig auflegte. Aron Johannsson wäre ebenfalls ein heißer Kandidat für einen Einsatz von Beginn an, fraglich ist aber, ob der Stürmer bereits wieder bei 100 Prozent ist, nachdem am Montagabend gegen Köln Probleme an der Achillessehne einen Einsatz über die volle Distanz unmöglich machten.

Neben Veljkovic wird auch Jerome Gondorf im Aufgebot fehlen. Nach seiner Blinddarm-OP muss der Mittelfeldspieler noch pausieren. Darüber hinaus kann Kohfeldt bis auf die Langzeitverletzten Fin Bartels und Michael Zetterer aus dem Vollen schöpfen. Luca Caldirola hingegen profitiert von Veljkovics Ausfall und dürfte im Kader stehen. Zumindest ist der Italiener mit der Mannschaft nach Augsburg abgeflogen.

Sieht so aus, als wäre Luca #Caldirola mal wieder im Kader. Der Innenverteidiger ist mit #Werder nach Augsburg geflogen. Foto: #nordphoto pic.twitter.com/id9OHMmZPX — Mein Werder (@WK_MeinWerder) March 16, 2018

