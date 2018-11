So könnt ihr das Werder-Spiel live sehen

Am Freitagabend (20.30 Uhr) trifft Werder Bremen im Weserstadion auf den VfL Wolfsburg. Wie ihr das Bundesliga-Spiel live am Bildschirm verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Wer keine Karten für Werders Heimspiel an diesem Freitagabend (20.30 Uhr) im Weserstadion hat und das Spiel gegen Wolfsburg dennoch live am Bildschirm verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten.

Die Freitagsspiele gehören zu den Partien, die exklusiv im Eurosport-Player angeboten werden – also auch Werders Auftritt an diesem Abend. Der Eurosport-Player kostet im Jahres-Abo monatlich 4,99 Euro oder einmalig 49,99 Euro. Achtung: Seit dieser Saison handelt es sich bei beiden Varianten um ein Jahres-Abo, das sich automatisch verlängert. Kunden von Amazon Prime können den Eurosport-Player via Amazon Channels dazubuchen. Das kostet 5,99 Euro im Monat und ist auch monatlich kündbar.

Werder-Fans, die über einen Satellitenanschluss für ihren Fernseher verfügen, können das Spiel auch über das Senderpaket HD+ empfangen. Auch das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden: HD+ kostet monatlich 5,75 Euro und verlängert sich automatisch, sofern es nicht gekündigt wird. Für das Eurosport-Paket bei HD+ werden zusätzlich noch einmal fünf Euro fällig, sodass monatliche Kosten von 10,75 Euro entstehen.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: