So kann Werder Hannover knacken

Hannover steckt in einem Tief - dabei spielt die Mannschaft im Grunde immer noch den Fußball aus der Hinrunde. Nur ein paar Kleinigkeiten haben sich verändert, diese richten aber großen Schaden an.

Weniger Mannorientierungen bei Hannover

Das Pressing ist eine Spur zu zahm

Das offensive Umschalten bereitet Probleme

Das Spiel gegen den Ball:

Hannover variiert zwischen einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette oder einer Viererkette in der letzten Linie, Breitenreiter spiegelt die Formationen des Gegners gerne, um mit klaren Mannorientierungen das Zustellen des Gegners zu erleichtern. In der Rückrunde hat sich das 5-2-3 größtenteils durchgesetzt, ohne dass man die Mannschaft darauf reduzieren könnte.

In dieser 5-2-3-Formation lässt Breitenreiter die vorderste Linie auch konsequent mit drei Spielern pressen. In der Regel ist der zentrale Angreifer dafür zuständig, den Sechserraum des Gegners zu blockieren, während sich die beiden äußeren Angreifer um die Innenverteidiger kümmern. Lenkt die Mannschaft nach innen, bleiben dem Gegner so wenige Optionen für einen flachen Pass ins Mittelfeld.

Spiegelt Hannover die Grundformation des Gegners, dann lassen sich leicht Mannorientierungen über den ganzen Platz verteilt feststellen. Gerade gegen den Aufbau des Gegners kann so mit einer numerischen Gleichzahl verteidigt werden. Das ist zum einen mittlerweile einigermaßen einstudiert und überlagert zum anderen Mängel im abgestimmten gruppentaktischen Pressing und in dessen Intensität.

Andre Breitenreiter hat diese in der Hinrunde noch sehr oft gewählte Variante mittlerweile aber etwas aufgeweicht und setzt nicht mehr so oft auf ein Pressing in Manndeckung des Gegners. Und weil auch noch die Anlaufhöhe etwas nach hinten verlagert wurde und das Pressing deshalb etwas zögerlicher wirkt als noch in den ersten 17 Spielen der Saison, bekommt 96 immer öfter Probleme im Spiel gegen den Ball.

Das Spiel mit dem Ball:

Hannovers überragendes Schlagwort im Spiel mit dem Ball lautet „Geschwindigkeit“. Aus der tiefen Verteidigungsposition heraus ist ein Positionsspiel nur sporadisch zu sehen, vielmehr sucht die Mannschaft nach Ballgewinnen direkt die schnelle Umschaltaktion nach vorne. Mit dem ersten oder spätestens dem zweiten Kontakt wird dann gegen hochstehende Gegner in die Spitze gespielt.

Hannover spielt dafür gerne die Räume hinter der Abwehrkette oder neben den Innenverteidigern an - sofern der Gegner mit Viererkette und demnach zwei Innenverteidigern spielt. Das Reservoir an Spielern mit der entsprechenden vertikalen Denkweise und mit einer ungeheuren Dynamik ist groß, Martin Harnik, Ihlas Bebou oder Felix Klaus bringen ein enormes Tempo mit.

Klaus nimmt dabei eine sehr variable Rolle ein. Mal besetzt er den Flügel, dann wieder den Zehnerraum. Das wiederum führt zu einer etwas schrägen oder asymmetrischen Anordnung in der Offensive und lässt dem jeweiligen Flügelverteidiger dahinter mehr Platz für Vorstöße.

Der kontrollierte Spielaufbau erfolgt entweder über die Dreierkette plus einem Sechser davor oder aber ein Sechser lässt sich zwischen die Innenverteidiger einer Viererkette fallen und bekommt Unterstützung vom zweiten defensiven Mittelfeldspieler. In dieser Viererkonstellation lässt sich das gegnerische Pressing ganz passabel auflösen.

Alternativ bietet sich Jonathas als körperlich sehr präsenter und robuster Spieler an, der Bälle gut sichern und weiterleiten kann, um das Nachrücken der Mittelfeldspieler zu ermöglichen. Kommen die Spieler dann mit Anlauf aus ihren Positionen in die Tiefe, wird es sofort brandgefährlich für den Gegner. Oder aber sie ziehen sich um Jonathas zusammen, um auf den zweiten Ball zu gehen.

Immer öfter greift Hannover auch zu Flanken aus dem Halbfeld. Besonders gut vorbereitet sind diese Sequenzen nicht, durch die gute Besetzung am und im Strafraum springen dabei aber immer mal wieder Chancen heraus. Die Qualität der erspielten Torchancen ist nicht mehr so hoch wie noch in der Hinrunde, was fast schon unweigerlich auch zu einer schlechteren Effizienz führt.

Das sind Werders Chancen:

Das tiefere Pressing und eine gewisse Passivität führen dazu, dass der Gegner relativ unbehelligt aufbauen kann und auf Hannovers Verschieben auf die Flügel ohne großen Balldruck reagieren und verlagern kann. Dieses Problem sollte Werder so oft wie möglich nutzen, um mit einem ordentlichen Positionsspiel Räume zu schaffen und die dann schnell anzuspielen.

Das tiefe Pressing bringt noch einen zweiten entscheidenden Nachteil mit sich: Nach möglichen Balleroberungen ist der Weg zum gegnerischen Tor bedeutend länger, die Umschaltgeschwindigkeit kommt so für Hannover nicht mehr so extrem zum Tragen wie noch in der Hinrunde. Für Werders Konterabsicherung ist das sicherlich ein Vorteil.

Werder darf sich gerne breit mit den Außenverteidigern positionieren, um damit Passwege ins Zentrum zu schaffen. Zurückfallende Angreifer von den Flügeln oder aus dem Zentrum können dann als Anspielstation dienen. Aber: Das alles sollte nicht auf Kosten der Tiefe und der nötigen Passgeschwindigkeit gehen. Gerade dann, wenn mit Niklas Moisander der wichtigste Aufbauspieler fehlt.

Bei Standards wackelte Hannover zuletzt bedenklich und kassierte entscheidende Gegentore. Eine Mischung aus Raum- und Manndeckung bietet zwei Angriffspunkte für Werder: Das zuletzt schon häufiger gesehene Blockstellen für einen Zielspieler. Oder aber die Variante mit kurz ausgeführten Ecken oder Freistößen, die beim Herausrücken des Gegners dann für Zuordnungsprobleme sorgen kann.

Mit Waldemar Anton fällt der wichtigste, weil variabelste Defensivspieler gegen Werder aus. Mit Anton als Manndecker gegen Max Kruse hätte Werder ein veritables Problem bekommen können, Anton hat schon in einigen Spielern in dieser Funktion geglänzt und auch als schlauer Aufbauspieler im zentralen Mittelfeld. Auch das dürfte ein klarer Vorteil für Werder sein.