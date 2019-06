So ist der Stand bei Werders Leihkandidaten

Am Dienstag gab Werder zwei Leihgeschäfte bekannt: Für Ole Käuper und Jan-Niklas Beste gibt es neue Vereine. Wie es bei den anderen Leihkandidaten aussieht, hat Frank Baumann gegenüber Mein Werder erläutert.

Was feste Neuverpflichtungen und Abgänge abgeht, verlief die Sommerpause bei Werder bislang eher ruhig. In Sachen Leihgeschäfte tut sich dagegen einiges. Wie Werder am Dienstag mitteilte, gibt es einen neuen Leihverein für Ole Käuper. Der defensive Mittelfeldspieler, der vom Zweitligisten Erzgebirge Aue während der vergangenen Spielzeit suspendiert worden war, spielt in der neuen Saison auf Leihbasis für Carl-Zeiss Jena in der dritten Liga. „Für Ole ist es wichtig, nach der nicht optimal verlaufenen Ausleihe nach Aue jetzt durch regelmäßige Einsatzzeiten in den Rhythmus zu finden. Dazu erhält er in einem professionellen Umfeld in Jena die Chance“, erklärte Sportchef Frank Baumann.

Auch bei Romano Schmid dürfte in Kürze Klarheit darüber herrschen, wo er in der kommenden Saison spielt. Werder hatte den offensiven Mittelfeldspieler im Januar 2019 von RB Salzburg verpflichtet und kurz danach an den Wolfsberger AC verliehen. Dort soll der 19-Jährige nach Möglichkeit auch bleiben. Vollzug wurde zwar noch nicht vermeldet, doch Baumann erklärte: „Wir sind in guten Gesprächen. Romano kennt den Trainer gut und kann mit dem Klub international spielen. Ein Verbleib würde Sinn ergeben.“ In der Rückrunde kam Schmid für den Wolfsberger AC in der österreichischen Bundesliga zwölfmal zum Einsatz (ein Tor, eine Torvorlage) und schaffte überraschend als Tabellendritter den Einzug in die Europa League. Den neuen Trainer Gerhard Struber kennt Schmid bereits aus der gemeinsamen Zeit beim FC Liefering.

Zetterer vor Wechsel

In Österreich spielte zuletzt auch Michael Zetterer. Nach einer langen Verletzungspause hatte Werder den Torwart an den Zweitligisten Austria Klagenfurt verliehen. Dort ließ der 23-Jährige in 14 Spielen nur 14 Gegentore zu und zeigte gute Leistungen. Am Montag waren Zetterer und sein Berater nun zu Gast in der Werder-Geschäftsstelle. „Offiziell zu vermelden gibt es da aber noch nichts“, sagte Baumann. Der Sportchef verriet jedoch, dass Werder den auslaufenden Vertrag Zetterers noch einmal verlängern und den Keeper erneut verleihen wolle. Wahrscheinlich geht zum PEC Zwolle, dem 13. der Ehrendivision.

Am Dienstag gab Werder zudem bekannt, dass Jan-Niklas Beste in der kommenden Saison auf Leihbasis für den niederländischen Erstligisten FC Emmen aufläuft. „Das ist ein gut geführter Klub, mit dem wir eine interessante Lösung gefunden haben“, sagte Baumann. Emmen beendete die vergangene Saison als Tabellen-14. Zuvor hatten die Bremer bereits Thore Jacobsen (1. FC Magdeburg), Niklas Schmidt (VfL Osnabrück) und Jannes Vollert (Hallescher FC) verliehen. Bei Idrissa Touré zog Juventus Turin die Kaufoption. Bei Felix Beijmo und Luca Plogmann, die ebenfalls verliehen werden sollen, ist aktuell dagegen noch kein Verein in Sicht.