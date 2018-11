"So geht es nicht weiter"

Wegen anhaltender Rückenprobleme musste Stürmer Martin Harnik beim Testspiel gegen Villarreal kurz vor Schluss wieder ausgewechselt werden. Seinem Coach Florian Kohfeldt bereitet das Sorgen.

Normalerweise ist es die Höchststrafe für einen Profi: eingewechselt und noch vor dem Schlusspfiff wieder ausgewechselt zu werden. Martin Harnik ist es am Tag der Fans beim Spiel gegen den FC Villarreal so ergangen. Rein in der 46., raus in der 87. Minute. "Hanno macht mir Sorgen", sagte Cheftrainer Florian Kohfeldt hinterher. Denn Harniks Ein- und Auswechselung in einer Halbzeit hatte keine sportlichen, sondern gesundheitliche Gründe. Harnik plagt sich seit Längerem mit einem rätselhaften Problem. "Es ist nichts Schlimmes", sagt Kohfeldt. Aber doch so schlimm, dass Harnik im Moment keine verlässliche Größe sein kann.

Die meiste Zeit im Training, beim Warmmachen oder im Spiel ist der Stürmer schmerzfrei. Aber irgendwann löst ein Nerv im Rückenbereich Probleme aus, die bis in die Muskeln strahlen. "So geht's jetzt nicht weiter", sagt Kohfeldt. Der Trainer steckt genau wie der Spieler in einer Zwickmühle. "Wenn ich ihn in die Startelf stelle oder reinnehme und er muss wieder raus – das geht nicht."

Werders medizinische Abteilung wird deshalb die Tage bis zum Pokalspiel in Worms am kommenden Sonnabend nutzen, um Harniks Problemen auf den Grund zu gehen. Wie gesagt: An sich scheint die Sache nicht dramatisch. "In der Bundesliga hätte er die letzten zehn Minuten noch durchspielen können", sagte Kohfeldt, "diesmal war seine Auswechselung eine reine Vorsichtsmaßnahme." Aber das soll kein Dauerzustand werden.