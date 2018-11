„So eine Ära wird es nicht mehr geben“

Werders einstiger Meistercoach Thomas Schaaf kennt das Trainergeschäft aus dem Effeff. Im Interview spricht der 57-Jährige über die Veränderungen des Jobs und seine Zusammenarbeit mit Florian Kohfeldt.

Herr Schaaf, welche Trainer imponieren Ihnen?

Ganz viele (lacht). Beispielsweise was Arsène Wenger bei Arsenal bewegt hat und wie er sich selbst dabei immer treu geblieben ist. Beeindruckend ist auch Pep Guardiola, der nachgewiesen hat, dass er mit seiner Arbeit verschiedene Teams erreichen und so Erfolg haben kann. Oder Christian Streich, der Jahr für Jahr nachweist, dass es auch für einen Klub mit den Strukturen, wie sie der SC Freiburg aufweist, möglich ist, sich in der Bundesliga zu etablieren. Und wenn es mal nicht klappt, ist man wenigstens im Jahr darauf sofort zurück in der Liga.

Eine Ära wie Ihre oder die von Otto Rehhagel bei Werder...

... wird es nicht mehr geben. Dass ein Trainer zehn Jahre und mehr im Amt bleibt, ist – Ausnahmen wie Streich oder Frank Schmidt in Heidenheim bestätigen nur die Regel – auch gar nicht mehr gefragt. Nicht von den Vereinen und wohl auch von manchem Trainer nicht. Vielmehr glaube ich, dass heute die Mentalität vorherrscht, nach drei, vier Jahren den nächsten Karriereschritt zu machen.

Bedeutet: Immer mehr, immer weiter, analog zur Mentalität in der Gesellschaft?

Ja. Welcher Arbeitnehmer will denn heute noch über Jahrzehnte bei einer Firma bleiben? Umgekehrt sind die Unternehmen schon aus kostentechnischen Gründen überhaupt nicht mehr daran interessiert, jemanden so lange zu beschäftigen. Oder nehmen wir die Jungen: Viele machen erst ein Studium, dann ein zweites in einer ganz anderen Richtung und später vielleicht sogar noch ein drittes. Genauso sagt sich ein junger Trainer heute: „Mein jetziger Verein war ein guter Einstieg in den Job, hier habe ich eine Mannschaft entwickeln können. Aber meine Ziele kann ich hier nicht verwirklichen. Also brauche ich eine Veränderung.“ Aktuell liegt die durchschnittliche Verweildauer eines Trainers bei einem Klub bei 1,2 Jahren. Das sagt eigentlich alles.

Da lässt sich in der Tat kaum etwas entwickeln...

Eben. Zwar will jeder eine Entwicklung sehen, und vielleicht bekommt man die erforderliche Zeit im Nachwuchsbereich sogar noch. Bei den Vereinsmannschaften oder den Nationalteams aber steht immer die Aktualität im Fokus.

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Diskussionen um Bayerns Trainer Niko Kovac?

Zu Saisonbeginn lief es gut, und nicht wenige haben befürchtet, dass sich die Langeweile der vergangenen Jahre fortsetzen könnte. Dann folgt aber plötzlich eine etwas unruhigere Phase – und alles wird sofort infrage gestellt. Hier wird einerseits deutlich, dass wir in einer Zeit leben, in der man keine Zeit mehr bekommt und sich gesellschaftliche Entwicklungen auch im Fußball niederschlagen. Andererseits muss jeder, der sich für dieses Geschäft entscheidet, wissen, worauf er sich einlässt. Im Profifußball will man heute gewinnen, morgen gewinnen und übermorgen gewinnen. Kurz: Man will jeden Tag gewinnen. Und gewinnst du heute mal nicht, musst du aber spätestens morgen gewinnen. Sonst wird der Druck schnell unerträglich.

Was sind denn Ihre aktuellen Aufgaben als Technischer Direktor Sport bei Werder Bremen?

Ich verantworte die Spielphilosophie im Nachwuchsbereich. Wir möchten, dass Werders Identität – attraktiver Offensivfußball – über alle Jugendmannschaften hinweg bis zu den Profis zu erkennen ist. So oft wie möglich bin ich auf dem Platz. Nur so lässt sich beurteilen, ob und wie sich die jungen Spieler weiterentwickeln und wie die Trainer die vorgegebenen Ziele umsetzen.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Florian Kohfeldt?

Florian ist sehr interessiert daran, was wir tagtäglich im Leistungszentrum machen. Nicht zuletzt, weil er selbst aus diesem Bereich kommt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nahtstelle zwischen der U19 beziehungsweise der U23 und dem Profibereich.

Hat Werder schon wieder das Potenzial fürs erste Tabellendrittel?

Das wird sich zeigen. Entscheidend ist im Augenblick,dass wir in der Art und Weise Fußball spielen, die wir uns vorgenommen haben. Wir möchten unser Spiel unabhängig vom Gegner selbst gestalten, offensiv und mit schnellem Kombinationsspiel auftreten. Und aktuell finden sich diese Elemente in unserem Spiel wieder. Das macht die Leute neugierig auf Werder Bremen.