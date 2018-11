"So ein Auftritt darf uns nicht passieren"

Der Coach der U23 von Werder, Sven Hübscher, bewertete die 1:3-Niederlage gegen Jeddeloh als verdient. Der Trainer erklärte auch, woran es gelegen hat, dass sein Team nichts Zählbares mitnahm.

Das war nichts: Die Regionalliga-Fußballer von Werders U23 kassierten gegen den SSV Jeddeloh eine 1:3 (1:2)-Heimpleite – und ließen dabei eine Menge vermissen. „Es war definitiv verdient. Wir haben heute nicht die Intensität im Spiel gehabt und auch nicht die Wege gemacht, die es braucht gegen einen tief stehenden Gegner“, fasste Trainer Sven Hübscher zusammen.

Sein Team hatte tatsächlich eine ziemlich schlechte Partie abgeliefert. Es passte einfach nicht auf Seiten des Gastgebers, angefangen bei der neuformierten Viererkette. Ein ums andere Mal zeigte sich das Quartett ungeordnet, und das fiel auch beim Rückstand ins Gewicht. In der Mitte verlor der diesmal auf der linken Seite aufgebotene Lars Bünning den Ball gegen den Ex-Bremer Thorsten Tönnies, und dieser bediente den Ex-Bremer Florian Stütz, der aus 14 Metern zum 1:0 abschloss.

Ein Patzer zu Spielbeginn, das kann passieren. Wer aber dachte, die U23 werde fortan schon in die Rolle des Favoriten finden und zu vielen Chancen kommen, sollte sich täuschen. Nach einem Fehler von Jannes Vollert prüfte zunächst Kevin Samide den Werder-Torwart Eduardo dos Santos Haesler (18.), und nur zwei Minuten später scheiterte Fabian Istefo mit einem Schuss aus 20 Metern nur knapp. Jeddelohs Tor geriet dagegen lediglich bei einem Freistoß von Joshua Bitter in Gefahr (22.). Zwar mühten sich die Bremer um Spielkontrolle und verzeichneten dabei auch mehr Ballbesitz. Ihre oft fehlerhaften Angriffsaktionen verfingen sich allerdings immer wieder im dichten Netz der gegnerischen Defensive, die bei Bedarf auch mit einer Fünferkette operierte.

Ausfälle von Talenten nicht zu kompensieren

Er lag jedenfalls nicht in der Luft, der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer. Am Ende hätte die Torpremiere von Debütant Malte Karbstein allerdings zu einem leistungsgerechten Pausenstand geführt – wären da nicht die Bremer Abwehrprobleme gewesen. In der Schlussminute der ersten Halbzeit nahm Florian Stütz einen Heber über die Viererkette völlig unbedrängt an, drehte sich und schloss unhaltbar zum 2:1 für den Gast ab.

Man kann sich denken, dass die Bremer mit dem festen Willen zu einer besseren Leistung in den zweiten Durchgang starteten. Bereits nach fünf Minuten, als Fabian Istefo die erneut ungeordnete Abwehr mit einem Volleyschuss zum 3:1 überrumpelte, waren die guten Vorsätze aber überholt. Von dem dritten Rückschlag sollte sich der Gastgeber jedenfalls nicht mehr erholen. Werders U 23 bot mehr an als ihr Gegner, effektiv trat sie dabei aber zu keiner Zeit auf. Der Verlust von Spielern wie Josh Sargent (Profikader), Julian Rieckmann, Manuel Mbom und Jan-Niklas Beste (alle bei U-Nationalmannschaften) war selbst gegen einen mittelmäßigen Gegner wie Jeddeloh nicht zu verkraften. Hübscher: „So ein Auftritt darf uns nicht passieren. Wir müssen aus dem Spiel die richtigen Lehren ziehen.“