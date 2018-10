Skripnik-Debüt und „Glatteissurfen“ am Millerntor

Die erste Runde ist im DFB-Pokal die klassische Bühne für das Duell David gegen Goliath. Doch danach wird es oftmals nicht leichter, wie Werder schon öfter schmerzvoll erfahren musste.

2:3 und 0:0 spielte der SC Weiche Flensburg in der Relegation gegen Energie Cottbus und verpasste damit den Aufstieg in die 3. Liga. In die aktuelle Regionalliga-Saison sind die Flensburger wieder ambitioniert gestartet, doch ihr verpasster Aufstieg war aus historischer Sicht Werders Glück: Noch nie sind die Grün-Weißen nämlich im DFB-Pokal gegen einen Viertligisten ausgeschieden.

Dafür ist Werder trotz seiner glorreichen Pokal-Historie ein Experte im Scheitern als Goliath gegen einen David. In der ersten Runde sind diese Duelle der Normalfall, danach gibt es sie eher selten. Seit der Jahrtausendwende sind die Bremer in der zweiten Runde, im Achtel- und im Viertelfinale insgesamt sechsmal auf eine Mannschaft getroffen, die aufgrund ihrer Ligazugehörigkeit automatisch Heimrecht hatte. Die Bilanz: Dreimal kam Werder weiter, dreimal setzte sich der Underdog durch.

