Skripnik verpasst Europa League mit Riga

Der ehemalige Werder-Coach Viktor Skripnik ist am Donnerstagabend mit seinem neuen Klub FC Riga in der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation ausgeschieden – im Elfmeterschießen.

Seit Anfang Juli ist Viktor Skripnik Trainer des lettischen Erstligisten FC Riga. Sein Debüt an der Seitenlinie feierte der ehemalige Werder-Coach vergangene Woche beim Erstrunden-Hinspiel der Europa-League-Qualifikation gegen ZSKA Sofia. In Bulgarien gab es eine 0:1-Pleite für Skripnik. Das Rückspiel an diesem Donnerstag verlief zunächst besser.

Seine Mannschaft führte zur Pause 1:0. Dabei blieb es nach 90 Minuten. Und auch in der Verlängerung wollten keine weiteren Tore fallen. Somit ging es ins Elfmeterschießen – und Sofia zeigte die besseren Nerven. Mit 3:5 mussten sich Skripnik und der FC Riga am Ende geschlagen geben – das war’s mit der Europa League. Der Start in Lettland hätte für den 48-jährigen Ukrainer durchaus besser laufen können.