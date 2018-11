Skripnik macht das Double perfekt

Jubel in Riga: Bei noch einem ausstehenden Spiel und sechs Punkten Vorsprung in der Tabelle ist Viktor Skripnik die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen. Bereits am 25. Oktober holte der frühere Werder-Trainer den Pokalsieg in Lettland. Sein Team besiegte im Finale den FK Ventspils mit 5:4 nach Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

