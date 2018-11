Skripnik darf Riga bald wohl verlassen

Beim FC Riga läuft es für Viktor Skripnik blendend, der ehemalige Werder-Coach steht kurz vor dem Gewinn des Doubles. Das weckt Begehrlichkeiten. So bestätigte der Klub, dass man den Coach gehen lassen wolle.

„Wir verhandeln mit einem der Klubs der russischen Premier League“, wird Rigas Manager Alexandrs Pronins auf der Seite der russischen Nachrichtenagentur „RIA Novosti“ zitiert. Erst im vergangenen Sommer war Skripnik nach Lettland gegangen, hat seither mit dem FC Riga mehr als erfolgreich zusammengearbeitet. Kürzlich feierte der Ukrainer mit dem Team den nationalen Pokalsieg, am kommenden Wochenende könnte der Meistertitel hinzukommen.

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Meldungen um einen schnellen Wechsel Skripniks gegeben. So wurde er beispielsweise mit Spartak Moskau in Verbindung gebracht. „Wir sind bereit, den Trainer freizulassen, wenn er das nächste Spiel gewinnt“, sagte Pronins. „Was sie über Spartak schreiben, ist ein Gerücht.“

Den kompletten Artikel - in russischer Sprache - gibt es hier.