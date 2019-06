Sind das die neuen Werder-Trikots?

Bei Twitter kursieren Fotos, die angeblich die neuen Werder-Trikots zeigen. Was zunächst nach den üblichen Leak-Gerüchten klingt, könnte diesmal allerdings mehr Wahrheitsgehalt haben.

Schon fast traditionell wird in der Sommerpause spekuliert, wie Werders neue Trikots für die kommende Saison aussehen. Immer wieder kursieren dabei im Internet Bilder, auf denen angeblich die neuen Jerseys zu sehen sind. In der Regel entpuppen sich die vermeintlichen Leaks mehr oder weniger schnell als Enten. Aktuell kursieren auf Twitter allerdings Bilder, die möglicherweise tatsächlich einen Teil des neuen Trikotsets zeigen.

Es sind zwei Fotos, die Twitter-User Luca Koe am Freitagabend ins Netz gestellt hat und auf denen zwei verschiedene Trikots zu sehen sind. Einmal in einem eher schlicht gehaltenen Grün und einmal in einem ebenso schlicht gehaltenen Weiß. Aufgenommen wurden die Bilder durch die Schaufensterscheibe eines Sportgeschäfts, wie Luca Koe in einem weiteren Tweet schreibt.

Wenn der lokale Sporthändler etwas zu vorschnell ist, leakt er mal eben zwei #werder Trikots für die Saison 2019/2020. #svw #gähn pic.twitter.com/l0XjZYI5Fr — Luca Koe (@luc_koe) 14. Juni 2019

Falls es sich tatsächlich um die neuen Werder-Trikots handelt, dürfte es nicht im Sinne von Werder sein, dass der Sportladen die Jerseys schon jetzt ausgehängt hat.