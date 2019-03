Siebert pfeift in Wolfsburg

Wenn Werder am Sonntag (18 Uhr) beim VfL Wolfsburg zu Gast ist, übernimmt Daniel Siebert die Spielleitung. In der Vergangenheit war der Referee für die Bremer kein Glücksbringer.

Der DFB hat Daniel Siebert als Schiedsrichter für Werders Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag angesetzt. Der 34-jährige Berliner pfeift die Bremer zum ersten Mal in dieser Saison. Bislang kam Siebert siebenmal bei Werder-Spielen zum Einsatz. Die Bilanz: Nur beim ersten Mal im August 2013 gab es einen Sieg, danach sechs Niederlagen in Folge, zuletzt beim 3:5 gegen 1899 Hoffenheim am 13. Mai 2017.

An den Seitenlinien assistieren werden Siebert Lasse Koslowski und Jan Seidel. Als vierter Offizieller ist Christoph Günsch im Einsatz, Markus Schmidt und Alexander Sather teilen sich die Aufgabe des Videoassistenten.

