„Sie sind unterschiedliche Trainertypen“

Es ist ein Familienausflug mit großem sportlichen Anspruch: Die Werder-Profis Maximilian und Johannes Eggestein weilen derzeit bei der U21-Nationalmannschaft, die an der EM in Italien und San Marino teilnimmt. Dort zählt „Maxi“ zum Stammpersonal, während „Jojo“ im ersten Gruppenspiel gegen Dänemark (3:1) über 90 Minuten auf der Bank saß. Am Donnerstagabend (21 Uhr) wartet mit Serbien der nächste Gruppengegner.

Für die Eggestein-Brüder bedeutet der Turnier-Zeitplan auch: Ehe es zum Trainingsauftakt zurück nach Bremen geht, müssen noch sportliche Ziele erreicht werden. Mindestens das Halbfinale, das einer Qualifikation für das olympische Turnier im Sommer 2020 gleichkäme, soll es sein. Dafür nimmt das Duo auch in Kauf, erst später in die Vorbereitung mit dem Verein einzusteigen. Das sei „einerseits schade, weil man gerne von Beginn an dabei ist und gerne ins Zillertal reist“, erklärt Maximilian Eggestein gegenüber „Werder.de“. „Das verpassen wir dieses Jahr leider. Aber der Anlass ist ja schön.“

Johannes Eggestein kann dem nur beipflichten, wird sich jedoch schon früher wieder in Bremen einfinden: „Ich werde nicht ganz so lange frei bekommen wie Maxi, da ich auch nicht so viel Spielzeit hatte wie mein Bruder“, erklärt der 21-Jährige. „Für mich geht es nach der EM schneller wieder zurück zu Werder.“ Dort trifft der jüngere Eggestein-Bruder auf seinen Förderer Florian Kohfeldt. U21-Coach Stefan Kuntz setzt eher auf andere Spielertypen im Angriff, etwa den dynamischeren Ex-Bremer Levin Öztunali. Dennoch lobt „Jojo“ auch seinen Nationalcoach in höchsten Tönen: „Sie sind schon unterschiedliche Trainertypen. Ähnlich ist allerdings die Fähigkeit beider, sich in ihre Spieler hineinversetzen zu können, gut zu kommunizieren und zu spüren, was die Spieler brauchen.“ Grade zwischenmenschlich bestehe ein sehr guter Draht.

Das letzte Spiel der Gruppenphase steigt am Sonntag (21 Uhr) gegen einen Teamkollegen: Marco Friedl ist als Ergänzungsspieler bei der österreichischen U21 mit dabei. Noch besteht ein regelmäßiger Austausch zwischen den Bremer Mannschaftskameraden. Das könnte sich jedoch am Tag der Partie ändern – und vielleicht auch darüber hinaus, wie Johannes Eggestein scherzt: „Ob es danach überhaupt noch Kontakt gibt, hängt vom Spielverlauf ab.“

