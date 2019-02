Vor dem Duell mit Werder am Freitagabend (20.30 Uhr) hat sich Stuttgarts Trainer Markus Weinzierl sehr lobend über Werder geäußert. Den VfB-Coach hingegen umtreiben einige Sorgen.

Vor dem Aufeinandertreffen mit Werder ist der Respekt beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart groß. „Sie sind ein tolles Gespann. Mannschaft, Trainer, Manager. Es wird gezielt in eine Richtung gearbeitet, es werden gezielt Transfers getätigt. Sie haben viele Spieler mit toller Qualität in ihren Reihen“, lobte Stuttgart-Trainer Markus Weinzierl den kommenden Gegner im Rahmen einer Pressekonferenz. Doch bei aller Achtung vor Werder, zu verschenken haben die Schwaben nichts: „Trotzdem wollen wir am Freitag unbedingt etwas mitnehmen“, so Weinzierl.

Da kommt es dem Trainer gelegen, dass er gegen Werder wieder auf Dennis Aogo zurückgreifen kann. Der Mittelfeldspieler hat seine Wadenprobleme auskuriert. Dagegen werde Innenverteidiger Timo Baumgartl wegen der Folgen einer Gehirnerschütterung weiter ausfallen, erklärte Trainer Markus Weinzierl am Mittwoch. Zudem fehlt Stürmer Nicolas Gonzalez den Stuttgartern wegen einer Rotsperre am Freitag ein weiteres Mal.

Für Weinzierl könnte die Partie gegen Werder einmal mehr entscheidende Bedeutung haben. Nach bisher elf Niederlagen in 15 Bundesligapartien unter seiner Regie steht der 44-Jährige weiter unter enormem Druck. Zeige seine Mannschaft eine ordentliche Leistung wie zuletzt beim 1:3 gegen den Champions-League-Aspiranten RB Leipzig, könne sie in Bremen erfolgreich sein, meinte er. Bei einer hohen Niederlage könnte Weinzierl jedoch das Aus in Stuttgart drohen.

Die gesamte Pressekonferenz der Stuttgarter gibt es hier: