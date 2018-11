Sicherheitsexperten nehmen Westkurve unter die Lupe

Ob der Gästeblock im Oberrang der Westkurve bleibt, ist aus Sicherheitsgründen fraglich. Laut Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald werden Experten diesen Bereich des Weserstadions inspizieren.

Die Überlegungen, aus der Ostkurve des Weserstadions eine reine Stehplatztribüne zu machen, haben viele Werder-Anhänger während der Sommerpause in Aufruhr versetzt. Dieses Thema stehe aktuell allerdings auf der Prioritätenliste keineswegs ganz oben, betonte Hubertus Hess-Grunewald, als er im Zillertal-Trainingslager bei einer Fragerunde für Fans darauf angesprochen wurde. In der Ostkurve werden nicht morgen „die Bagger rollen“, sagte der Werder-Präsident. Wichtiger seien aktuell der geplante Bau des Leistungszentrums in der Pauliner Marsch und die Westkurve.

„Von der Bremer Politik haben wir aufgetragen bekommen, im Gästebereich der Westkurve Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen“, erklärte Hess-Grunewald. Dass dort etwas getan werden muss, wurde besonders beim Nordderby gegen den Hamburger SV im Februar deutlich. Damals feuerten HSV-Anhänger Feuerwerkskörper aus dem Oberrang auf das Spielfeld und in den Unterrang, wo die Zuschauer dadurch stark gefährdet waren. Es gelte nun, zu erörtern, ob der Gästebereich im Oberrang bleibt oder nicht, sagte Hess-Grunewald.

Wie dieser Prozess ablaufen soll, erklärte der Geschäftsführer gegenüber Mein Werder: „Wir werden mit externen Experten während der neuen Saison den Sicherheitsaspekt in der Westkurve evaluieren. Dafür muss man sich Zeit nehmen und kann das nur im Echtzeitbetrieb bewerten.“ In den 17 Bundesliga-Heimspielen wird die Westkurve also bis zum kommenden Jahr ganz genau beobachtet. Danach soll dann entschieden werden, wie es weitergeht.