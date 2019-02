Showdown der DFB-Veteranen

Mit dem VfB Stuttgart trifft Werder am Freitagabend (20.30 Uhr) auf eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller der Liga: Die Schwaben holten nur einen Punkt aus den letzten sieben Spielen und stehen derzeit auf dem Relegationsplatz 16. Im Sturm ruht die Hoffnung auf einem ehemaligen Nationalstürmer: Mario Gomez, am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison als Kapitän aufgelaufen, ist Stuttgarts bester Torschütze. Aber auch Werder hat mit Max Kruse einen einstigen DFB-Auswahlspieler auf dieser Position. Wie stark sind die Routiniers noch – und wie steht es um ihre Mitspieler? Wir haben die möglichen Startaufstellungen der Teams Position für Position anhand von Klasse, Form und Spielweise miteinander verglichen.

