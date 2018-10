Setzt Kohfeldt auf Langkamp?

Normalerweise ist in Werders Startelf nur Platz für Milos Veljkovic oder Sebastian Langkamp. Trainer Florian Kohfeldt deutete nun jedoch an, dass auch beide Verteidiger gegen Schalke spielen könnten.

Eigentlich war alles klar. Nachdem Milos Veljkovic bei der 1:2-Niederlage in Stuttgart einen rabenschwarzen Tag erwischt und die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, versprach Werder-Trainer Florian Kohfeldt dem Innenverteidiger, dass er nach abgesessener Sperre wieder in der Startelf stehen werde. Am Sonnabend auf Schalke darf Veljkovic wieder spielen. Demnach müsste also sein Vertreter Sebastian Langkamp, der beim 2:0-Sieg gegen Wolfsburg überzeugte, zurück auf die Bank. Ganz so klar ist die Sache dann aber doch nicht. Kohfeldt deutete am Donnerstag an, dass auch Veljkovic und Langkamp gegen Schalke spielen könnten.

„Schalke hat eine herausragende Stärke bei Standards mit Naldo und Sané. Stambouli und Nastasic könnten auch spielen. Da ergibt vielleicht eine Kombination mit Basti und Milos Sinn“, sagte der Trainer. Kohfeldt denkt also zumindest darüber nach, beide aufzustellen. Langkamp ist mit einer Körpergröße von 1,91 Metern der kopfballstärkste Abwehrspieler der Bremer und könnte gegen die groß gewachsenen Schalker tatsächlich wichtig sein, um hohe Bälle zu verteidigen.

Nur wie kann Kohfeldt den Ex-Berliner in der Startelf unterbringen? Es gibt zwei denkbare Varianten. Der Coach könnte auf eine Dreierkette umstellen mit Veljkovic, Langkamp und Niklas Moisander. Alternativ könnte er Moisander aus der Mannschaft nehmen, dann würden Veljkovic und Langkamp die Innenverteidigung in einer Viererkette bilden. Dass Abwehrchef Moisander, der zuletzt stark spielte und für den Spielaufbau eine enorme Bedeutung hat, auf die Bank muss, erscheint jedoch eher unwahrscheinlich.

