Serbien gewinnt Auftakt gegen Costa Rica

Milos Veljkovic ist in der Zuschauerrolle in die WM in Russland gestartet – aber immerhin sah der Werder-Verteidiger einen 1:0-Auftakterfolg seiner Serben gegen Costa Rica.

Am Ende musste ein Standard herhalten: Die serbische Nationalmannschaft gewinnt dank eines direkt ins Eck gezirkelten Freistoßes von Routinier Aleksandar Kolarov mit 1:0 gegen Costa Rica, das Überraschungsteam der WM vor vier Jahren in Brasilien. Werders Milos Veljkovic verfolgte das Geschehen über 90 Minuten von der serbischen Bank.

In einem nur mäßig temporeichen Spiel entwickelte sich zunächst eine durchaus chancenreiche Anfangsphase: Zu Spielbeginn mussten sich Costa Ricaner wie Serben in ihren Hintermannschaften noch sortieren, immer wieder wurden die Mittelstürmer Aleksandar Mitrovic sowie Carlos Ureña gesucht. In der Folge beruhigte sich die Partie, die leicht favorisierten Serben übernahmen zusehends die Spielkontrolle. Besonders Top-Talent Sergej Milinković-Savić brachte sich häufiger in Abschlussposition, scheiterte aber unter anderem mit einem zu Unrecht wegen einer angeblichen Abseitsstellung abgepfiffenen Fallrückziehers an Keylor Navas, dem Keeper Costa Ricas, der im Vereinsalltag für Real Madrid zwischen den Pfosten steht.

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild, vor allem die Mittelamerikaner ließen den Zug zum Tor weitestgehend vermissen. Aber auch Serbien scheiterte Mal um Mal entweder an Navas, der eigenen Abschlussschwäche oder einer gewissen Uninspiriertheit im Angriffsdrittel. Der Treffer des Tages sollte dann allerdings ein besonders schöner werden: Aleksandar Kolarov, Linksverteidiger in Diensten des AS Rom, zirkelte in der 56. Spielminute einen Freistoß aus halbrechter Position zwischen den Köpfen von Costa Ricas Mauer hindurch ins Netz. Eine wirkliche Schlussoffensive seitens der Costa Ricaner folgte anschließend allerdings nicht: Trotz offensiver Wechsel blieben die Angriffsversuche der Mannschaft rund um Kreativkopf Bryan Ruiz zu ausrechenbar.

Veljkovics Serben erarbeiteten sich somit eine gute Ausgangsposition für den Einzug ins Achtelfinale. Nächster Gegner ist kommenden Freitag (20 Uhr) die Schweiz, am Mittwoch, den 27. Juni, folgt das letzte Gruppenspiel gegen Brasilien.